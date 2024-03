Kleber Ramos e Luciene Silva vencem na Elite na Abertura Oficial do Ranking 2024

Atletas de Pindamonhangaba fora os destaques da prova neste domingo, em Mogi das Cruzes

Os ciclistas Kleber Ramos e Luciene Silva, ambos da Pindamonhangaba Cycling Team, foram os vencedores da categoria Elite na Prova de Abertura do Ranking Paulista 2024. O evento aconteceu na manhã deste domingo, em Mogi das Cruzes, reunindo ciclistas de 31 categorias. Kleber completou as 30 voltas no percurso montado na Avenida das Orquídeas, com extensão de 4 km, com o tempo de 2h49min03.027, seguido por Bruno Tabanez, da São José Ciclismo, com 2h49min03.153, e Roberto Pinheiro, da Pindamonhangaba Cycling, com 2h49min03.157.

No feminino, Luciane somou mais uma conquista em seu currículo recheado ao completar as 13 voltas com o tempo de 1h24min06.018. A segunda colocação foi de sua companheira de equipe, Wellyda Rodrigues, com 1h24min06.117, enquanto o terceiro lugar foi de Thayná Araújo de Lima, da Soul Cycles Santos, com 1h24min06.329.

A Abertura Oficial do Ranking da Federação Paulista de Ciclismo foi o destaque do fim de semana e fez parte das comemorações dos 99 anos da FPCiclismo. A competição, uma prova de estrada, ocorreu em um circuito praticamente plano e bastante rápido, proporcionando um ritmo muito forte. O tempo incerto, com momentos de chuva, acabou aumentando o desafio de todos os ciclistas e deu ainda mais emoção para as disputas.

Pindamonhangaba Cycling Team

O campeão Kleber destacou as dificuldades da prova e o bom trabalho da equipe. “Circuito muito rápido, com uma média muito alta e muito vento lateral, o que dificulta muito o posicionamento do pelotão. Mas a equipe sempre trabalhando para deixar a gente no melhor lugar do pelotão para a chegada. Estou feliz coma vitória”, disse o vencedor da prova”

Luciane, por sua vez, também ressaltou as companheiras. “Foi a primeira competição da gente depois de três meses e todo mundo está no mesmo nível. Foi um trabalho forte de equipe. Essa é uma prova que me vejo sempre agressiva e, felizmente deu tudo certo. A gente conseguiu neutralizar todos os ataques e chegar para o sprint”, afirmou a vencedora.

A próxima atração do calendário será o Campeonato Paulista de MTB XCM no próximo domingo, dia 17, em Mairiporã. Inscrições seguem abertas no site oficial, www.fpciclismo.org.br.

A Abertura do Ranking Paulista de Estrada é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Resultados Elite

Elite Masculino – 30 voltas

1. Kleber Ramos da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:49:03.027

2. Bruno Tabanez (São José Ciclismo), 2h49min03.156

3. Roberto Pinheiro (Pindamonhangaba Cycling Team), 2h49min03.157

4. Victor Andrade (Taubaté Cycling Team), 2h49min03. 547

5. Salomão Ferreira (São Caetano do Sul), 2h

Elite Feminino – 13 voltas

1. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 1h24min06.018

2. Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling), 1h24min06.117

3. Thayná Araújo de Lima (Soul Cycles Santos), 1h24min06.329

4. Larissa Castelari (São José dos Campos), 1h24min06.446

5. Gisele Gaspararotto (Lulu Five), 1h24min06.547

