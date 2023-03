Juventus – o caminho do clube italiano até as quartas de final da Liga Europa

A “Velha Senhora” iniciou a sua jornada na Liga dos Campeões.

O futebol europeu segue promovendo uma série de grandes jogos com as suas competições internacionais. A partir de abril, a Liga Europa, por exemplo, realiza a sua fase de quartas de final. Entre as equipes que vão a campo, está a Juventus. Leia o texto abaixo e relembre a campanha do time italiano até esta etapa da competição.

Liga dos Campeões

A Juventus esteve presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Chave H da competição, ao lado do Benfica, do Paris Saint-Germain e do Maccabi Haifa, o time italiano somou um total de 3 pontos em uma campanha esquecível e terminou na terceira colocação, com um total de 5 derrotas e apenas uma vitória em seis jogos.

A única vitória veio na terceira rodada, no primeiro confronto contra o Maccabi Haifa. A partida terminou com um placar de 3 a 1. No saldo de gols, o resultado também foi negativo. A equipe sofreu 13 gols e marcou apenas 9.

Liga Europa

Com essa sequência, a Juventus foi parar nas disputas da Liga Europa. Em seu primeiro desafio, o time foi a campo contra o Nantes. Jogando em casa, o resultado da partida de ida foi um empate por 1 a 1. Já no duelo de volta, uma vitória por 3 a 0 garantiu a classificação para as oitavas de final.

Oitavas de final

Nas oitavas de final, as duas partidas foram disputadas contra o Freiburg e terminaram em vitórias da Juve. No primeiro confronto, o placar foi 1 a 0 e no segundo 2 a 0.

Quartas de final

Nos dias 13 e 20 de abril, a Juventus vai jogar contra o Sporting. Em ambos os duelos, o apito inicial está marcado para as 17h.

Para as apostas

Além da Liga Europa, a Liga dos Campeões e a Liga Conferência também vão retornar no mês de abril. Elas vão movimentar o universo de apostas e para aqueles que desejam fazer seus lances em grandes partidas, a dica é visitar e conhecer o site do Vai de Bob. A plataforma conta com diferentes opções de modalidades esportivas para os lances dos seus usuários. Aproveite para se divertir no Cassino Online do Vai de Bob.

Sobre o Vai de Bob

A plataforma de apostas esportivas e cassino online Vai de Bob tem como proposta entregar uma experiência leve, descontraída e divertida aos seus jogadores. Para isso, ela trabalha com um sistema de 24/7, para os seus usuários e que conta com um alto nível de confiança, garantindo o jogo responsável nas mais diversas modalidades.

Ela possui ainda, um dos saques mais rápidos do mercado ao seu jogador, além de segurança e comodidade.

Imagem de jcomp no Freepik