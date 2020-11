Gravidez: 6 dicas para aliviar o desconforto nos dias quentes

Durante a gravidez, as temperaturas corporais se elevam naturalmente; portanto, os dias quentes requerem mais cuidados e atenção

Primavera e verão costumam ser períodos bastante quentes em todas as regiões do Brasil, e, para as gestantes, o calor intenso acaba sendo ainda mais cansativo e agoniante. Durante a gravidez, a própria temperatura corporal está mais elevada. Portanto, na mesma proporção em que o calor aumenta, o cuidado da mamãe e do bebê também precisam ser ampliados. Confira boas dicas para aliviar o desconforto em dias de calor.

Hidratação e conforto. Especialistas recomendam para as mamães o uso de roupas leves e confortáveis durante toda a gestação, bem como a ingestão de muita água, mantendo o organismo sempre hidratado. Além disso, continuar evitando locais fechados e aglomerações é fundamental. Essas pequenas atitudes são essenciais para evitar tonturas, enjoos e quedas de pressão.

Uso de meias de compressão. Durante um determinado período do dia, estabelecido pelo médico, usar meias de compressão, como a Kendall, contribui para amenizar o inchaço e as dores no corpo. Esse hábito impede incômodos nos punhos, nos joelhos e nos pés.

Piscina e sombra. Para se refrescar em dias de calor, uma opção é comprar ou emprestar uma piscina, mesmo que seja de plástico. A ideia é posicioná-la em um local de sombra para tirar alguns minutos de relaxamento. Vale destacar que, mesmo em sombra, usar um protetor solar é indispensável.

Spray refrescante. Uma boa dica econômica para amenizar o calor é usar um borrifador com água e até mesmo um óleo essencial da sua preferência para, no momento em que sentir calor, poder se refrescar rapidamente borrifando a solução sobre o rosto e os braços.

Alimentação e exercícios. Fazer caminhadas curtas nas primeiras horas da manhã é uma ótima maneira de manter o corpo saudável durante toda a gravidez e incentivar a circulação sanguínea. Além disso, evitar alimentos pesados e focar mais em saladas e frutas é um ótimo caminho para aliviar a tensão nos dias de calor intenso.

Sono restaurador. O calor deixa o corpo naturalmente mais cansado, e a gravidez acaba ampliando a sensação de sonolência. Portanto, sempre que possível, tire um tempo para descansar e dormir durante as tardes.

Foto: Divulgação