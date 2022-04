A importância da arte

A arte consiste em um modo que cada indivíduo possui da expressão de emoções e de sentimentos. Por meio da evolução da humanidade a arte passou por uma trajetória através da história e da cultura além de determinados valores, como por exemplo, a beleza, a harmonia e o equilíbrio. A arte, por sua vez, tem as mais diversas formas para representação como na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, e também na escrita.

Na vida de cada pessoa, a arte se torna algo expressivo uma vez que está em todos os locais, ao fazer parte da cultura e da história de cada sociedade. Além de prestar ajuda através da comunicação, auxilia também no convívio e no crescimento dos seres humanos.

Ela é extremamente importante no desenvolvimento de um povo, ela nos dá uma nova visão de mundo, de sociedade e expande a nossa criatividade. Acima de tudo, a arte é essencial na vida de cada pessoa, uma vez que pode influenciar todas as fases da vida dos indivíduos.

No viés das linguagens, algumas palavras podem gerar dúvidas ou ter sentido de ambiguidade, como por exemplo o que significa TCC e monografia. A diferença entre monografia e TCC é simples:

Monografia: trata-se de um trabalho acadêmico que deve ser escrito com teor científico sobre determinado tema e estar de acordo com as normas da ABNT.

TCC: trata-se da tese de conclusão de curso e deve estar de acordo com as regras estabelecidas por cada instituição de ensino. Possui caráter acadêmico.

Tanto TCC ou monografia podem ser utilizados para realizar uma apresentação que é destinada a uma banca de professores que são especialistas em determinado tema para a conclusão de um determinado curso.

A redação de um artigo científico ocorre seguindo os mesmos princípios de uma monografia, no entanto, segue uma apresentação mais simplificada. Veja bem, o artigo é mais conciso e apresenta características próprias quanto a sua formatação.

A arte e a educação

A arte, por ser uma ferramenta de ensino excepcional, pode auxiliar cada pessoa no desenvolvimento dos seus talentos e expertises em certas aptidões. Ainda que haja arte no cotidiano, é possível introduzir, com consciência, desde cedo em escolas e creches.

As muitas modalidades da arte podem ajudar os professores na educação através de mais com mais diversão. Para a inserção dessa atividade, é fundamental que o corpo dos profissionais de ensino, e de profissionais da área da psicologia , tenham o conhecimento dos vários conceitos e das técnicas de qual modo aplicar a arte na educação e sempr com muita segurança.

Pois bem, a arte pode auxiliar na melhora do raciocínio, da memória de cada aluno, pois é possível o fortalecimento do vínculo com os demais alunos.

Ao fazer um trabalho de TCC, de modo geral, deixa alguns alunos com dúvidas sobre quais os tipos de TCC existem. São eles:

Monografia

Artigo acadêmico

Publicação científica

O significado de TCC é o trabalho que deve ser apresentado na conclusão de um curso que pode ser técnico ou ao concluir a graduação em uma faculdade, por exemplo.

A educação no Brasil

A procura por conhecimento é imprescindível para o desenvolvimento de cada pessoa. Por esse motivo, a importância da educação na vida de cada ser humano pode refletir nas diferentes esferas como na sua capacidade de se relacionar, na interpretação e assimilação de novas informações, ao lidar com os seus próprios sentimentos e, em especial, na tomada de decisões com teor mais crítico.

A educação escolar ocorre no âmbito formal, dentro de cada uma das instituições escolares. Veja bem, a escola desempenha um importante papel que pode ajudar tanto no desenvolvimento social, com o aprimoramento de novas competências de cada ser humano. Além de tudo, a escola é essencial desempenha no quesito de formar e consolidar novos conhecimentos e visões de mundo.

No Brasil, a educação escolar se organiza em dois níveis de ensino:

Educação Básica: tem caráter obrigatório – é dever dos pais ou dos responsáveis legais que cada criança e adolescente realize a conclusão da educação básica, bem como é função do governo promover essa educação. A educação básica é dividida em três modalidades: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Educação Superior: tem caráter opcional – constituída pela graduação e pelo ensino à distância nas principais universidades. Somente é possível ingressar na educação superior os alunos que finalizaram o Ensino Médio, e que, de modo geral, tem mais de 17 anos de idade.

Apesar da educação básica ter caráter mandatório, o sistema educacional brasileiro enfrenta crises devido ao nível de ensinamentos que são oferecidos em várias escolas públicas e que são insuficientes. Além de tudo, existe a dificuldade na formação dos professores e quais são as condições dadas a eles que tem enorme impacto no processo de ensino.

Como melhorar a escrita da monografia é uma dúvida que muitos alunos têm uma vez que apresentar um trabalho científico nem sempre é uma tarefa tão fácil. Tanto ao concluir uma pós-graduação bem como na graduação de uma faculdade.