Igaratá será palco da maior festa junina do Vale do Paraíba

O Arraiá de Igaratá promete ser a maior festa junina da região do Vale do Paraíba e contará com shows de grandes nomes da música brasileira.

Igaratá, conhecida como a cidade das águas, receberá a maior festa junina do Vale do Paraíba entre os dias 02 e 25 de junho, aos finais de semana. O evento contará com a presença de grandes nomes da música brasileira, como Paula Fernandes, Dilsinho, Thaeme & Thiago, Diogo Nogueira, Pixote, Lexa, Henrique & Diego, DJ Chris no Beat, entre outros artistas.

1º Arraiá de Igaratá

O 1º Arraiá de Igaratá terá cenário típico de festa junina montado em uma arena de 20 mil m², na Rua José de Souza Palau, s/nº, próximo à entrada da cidade, com capacidade para receber até 20 mil pessoas. Contará ainda com praça de alimentação com barracas típicas, parque de diversões, apresentação de artistas regionais e dança de quadrilhas, que vão agitar o público com muita música boa e animação.

A organização da festa é do grupo de comunicação Matéria-Prima com apoio do COMTUR – Companhia Municipal de Turismo e promoção da rádio Transcontinental FM. Parte dos recursos arrecadados com a festa serão revertidos na compra de cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de Igaratá.

A abertura dos portões do Arraiá será às 17h, na sexta e, ao meio-dia, aos sábados e domingos. Durante a tarte, DJs, trios de sanfona, cantores de forró e artistas regionais animarão a festa que contará, também, com apresentação de quadrilhas juninas.

Os ingressos para as sextas e sábados, dias de grandes atrações, estão à venda pelo site www.ingressorapido.com.br. Aos domingos, a festa junina rola com entrada franca. O 1º Arraiá de Igaratá tem ingressos a preço popular a partir de R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia entrada) para pista.

Programação:

Sexta-feira 02/06 Dilsinho

Sábado 03/06 Thaeme & Thiago

Domingo 04/06 Atrações Regionais

Sexta-feira 09/06 Paula Fernandes

Sábado 10/06 DJ Chris no Beat

Domingo 11/06 Atrações Regionais

Sexta-feira 16/06 Grupo Pixote

Sábado 17/06 Lexa

Domingo 11/06 Atrações Regionais

Sexta-feira 23/06 Henrique & Diego

Sábado 24/06 Diogo Nogueira

Domingo 25/06 Atrações Regionais

1º Arraiá de Igaratá – De 02 a 25 de junho

Rua José de Souza Palau, s/nº (próximo à entrada da cidade de Igaratá – SP)

Vendas: www.ingressorapido.com.br