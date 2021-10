Profissionais de Marketing Digital estão entre os mais cobiçados do mercado e salários chegam a R$ 30 mil

Voltado para quem deseja iniciar a formação em Marketing Digital e Vendas ou aprofundar seu conhecimento, RD Hostel este ano será online e gratuito

Vivemos um momento em que, mais do que coletar dados, as empresas precisam saber analisar, criar estratégias e convertê-los em vendas. E neste novo cenário, ainda mais evidenciado pela transformação digital, os profissionais de marketing digital estão entre os mais disputados do mercado. Afinal, são eles que conseguem promover as marcas e converter os interessados em clientes.

Marketing digital

De acordo com um levantamento do LinkedIn, os profissionais de marketing digital ocupam a sétima posição entre os mais procurados no mercado este ano, com salários que variam entre R$ 10 e R$ 30 mil mensais. A pandemia contribuiu para que os hábitos do consumidor mudassem e, na maioria dos casos, se intensificassem. E, neste cenário, as estratégias de marketing e vendas precisaram se adaptar ao ritmo frenético das mudanças.

Com o mercado aquecido, a especialização dos profissionais faz toda a diferença. Alguns dos destaques do segmento são os cursos da RD Station, gigante do setor que disponibiliza materiais sobre marketing digital em diferentes formatos. São e-books, cursos, lives, webinars, palestras e eventos.

A RD Station está à frente do RD Hostel, considerado o principal ponto de encontro do ecossistema de Marketing, Vendas e Inovação da América Latina.

A edição deste ano será totalmente online, gratuita e acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro. A expectativa é atrair 100 mil participantes de todo o país e as inscrições podem ser feitas em https://rd.social/hostelpr

O evento conta com palestras dos maiores experts do mercado. Participar e obter o certificado é, sem dúvida, uma oportunidade única para aqueles que buscam se destacar em um setor tão aquecido.

RD Station

A RD Station é líder no desenvolvimento de software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Seus dois produtos – RD Station Marketing e RD Station CRM – somam 30.000 clientes em mais de 20 países. Possui uma divisão de conteúdo, mídia e educação para clientes e parceiros, em que estão os sites Resultados Digitais e Agência de Resultados, e mais de 700 funcionários em toda a América Latina.

O que é o RD Hostel?

Realizado pela RD Station, em 2021 serão quatro eventos temáticos durante quatro meses, com mais de 120 palestrantes, 100 mil participantes e 60 horas de conteúdos totalmente gratuitos. Profissionais e marcas que são destaque no mercado serão presença nesta temporada, trazendo o que há de melhor para o planejamento das empresas.

O evento principal acontece nos dias 20 e 21 de outubro, e grandes nomes como o escritor best seller Daniel Pink, Martha Gabriel, Joe Pulizzi, Elise Mitchell, John Hamm, Eric Santos, Camila Renaux, Bia Granja, Nina Silva, entre outros, estão confirmados.