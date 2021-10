RD Hostel: evento online gratuito reúne o melhor em marketing, vendas e inovação

Serão 60 horas de conteúdo por mais de 120 palestrantes, além de oportunidade de negócios e networking



A RD Station, empresa de software B2B especializada em fornecer soluções para gestão de marketing e vendas, realiza entre os dias 20 e 21 de outubro o RD Hostel 2021, derivado totalmente online e 100% gratuito do tradicional RD Summit, o maior evento da área na América Latina, somando 7 edições consagradas com a participação de grandes nomes nacionais e internacionais do segmento.

Em seu segundo ano consecutivo, o RD Hostel 2021 promete ser o maior já feito pela companhia em sua história, oferecendo 2 dias intensos de experiência e aprendizado com mais de 120 palestrantes e 60 horas de conteúdo, organizadas por trilhas temáticas relacionadas a Marketing, Vendas, Inovação, Redes Sociais, Gestão e Liderança, Tecnologia e Inspiração, entre outros. Tudo transmitido com intérprete de libras e, quando necessário, tradução simultânea para o português.

Entre os diversos especialistas de renome e autoridade no mundo dos negócios que já confirmaram presença, estão Eric Santos (RD Station), Nina Silva (Movimento Black Money), Bia Granja (Youpix), Vitor Martins (Nubank), Joe Pulizzi (The Tilt), Elise Mitchell (Velocity Collective), Liliane Ferrari (MBA USP Pecege), Guilherme Bailão (Heineken) e Gustavo Borges (MGB). Também estarão presentes a escritora e consultora Martha Gabriel e o keynote speaker Daniel Pink, autor norte-americano de best-sellers prestigiado pelo New York Times.

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas prestigiem o evento, uma oportunidade imperdível para todos os níveis de profissionais e segmentos, que inclui apresentações dos melhores cases das principais marcas do mercado e uma feira com condições especiais dos parceiros expositores.

Mas não é “só” conhecimento altamente qualificado e chances únicas de negócio e networking que o RD Hostel 2021 oferece. O evento, que garante certificado digital de participação, também premiará os inscritos que indicarem amigos para participar: compartilhando o link exclusivo que recebe ao se inscrever, o participante poderá ganhar, a depender do número de indicados, gratuidade em cursos, mentorias, ferramentas de marketing digital e planos de serviços da RD Station. O prêmio máximo, para o campeão de indicações, é um ingresso VIP para o retorno do RD Summit, presencial, em 2022, com direito a passagem aérea para Florianópolis (SC), hospedagem e acesso aos palestrantes.

RD Station

