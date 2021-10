Razer comanda iniciativa para aumentar o desempenho de jogadores de eSports tendo como foco o bem-estar

Programa “Champions start from within” fornecerá recursos para o gerenciamento do bem-estar físico e mental de atletas profissionais e emergentes

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia o programa de bem-estar esportivo “Champions Start from Within”, que tem como objetivo promover hábitos de jogo saudáveis e sustentáveis na indústria dos games, que é tão exigente e competitiva. A Razer trabalhará ao lado de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros especialistas para fornecer recursos em vídeos, artigos, contatos e eventos. Atletas de eSports, profissionais e amadores, podem consultar esses materiais de fácil acesso para melhorar ainda mais seu nível de jogo por meio do bem-estar físico e mental.

Jogadores de eSports

De acordo com dados da consultoria Newzoo, as receitas globais de eSports aumentaram significantemente e têm previsão de crescimento anual de mais de 14,5%, devendo superar a marca de um bilhão de dólares em 2021. Atraídos pelas promessas de fama, reconhecimento e com constantes aumentos nos valores dos prêmios em torneios, os atletas muitas vezes se esforçam ao máximo e, sem perceber, acabam negligenciando sua saúde. Como resultado, a idade média de aposentadoria de um atleta de esportes eletrônicos é de cerca de 25 anos, bem mais cedo que atletas de esportes tradicionais. Muitas vezes, lesões físicas e estresse mental causados por horários e dietas irregulares são citados como os principais motivos para a aposentadoria.

“O cenário dos esportes eletrônicos é dinâmico e intenso, e isso é o que o torna tão empolgante e envolvente. Porém, como a indústria não colocou ênfase na saúde física e mental, muitos atletas não sabem como cuidar de suas cabeças e corpos para que tenham uma carreira mais duradoura”, diz Flo Gutierrez, diretor global de eSports da Razer. “Queremos garantir que jogadores e times de todos os níveis de competição recebam suporte adequado. Para isso, nos reunimos com os maiores especialistas na área e elaboramos este programa para eles’, completou.

Campeões vêm de dentro

Com foco em quatro vertentes (atividade física, saúde mental, sono e nutrição), a Razer reuniu especialistas em bem-estar esportivo, atletas profissionais, líderes de pensamento e as melhores equipes de eSports para apoiar este programa. Junto com a comunidade, a Razer organizou palestras, eventos e ativações para educar os aspirantes a atletas e ajudá-los com algumas das dificuldades relacionadas a competições. Os recursos que serão disponibilizados no portal da iniciativa incluem:

1. Artigos e vídeos com conselhos e dicas sobre como cuidar de si mesmo, tanto da parte física quanto mental, enquanto se prepara para o próximo torneio.

2. Painel de discussão para suavizar a pressão mental e física dos esportes eletrônicos, bem como orientação e apoio aos atletas. Os painéis incluirão especialistas em saúde e bem-estar esportivos, como o Dr. Jordan Tsai, fisioterapeuta de eSports na Respawn Therapy; Crystal Mills, ex-tecnóloga de cirurgia de trauma pediátrico e atualmente vice-presidente de conteúdo da Ritual Motion, marca líder em saúde e bem-estar para jogadores; Dr. Drew Schwartz, médico quiroprata do For The Wellness, bem como atletas de eSports profissionais da Team Razer, que inclui membros da principais organizações de eSports de todo o mundo.

3. Atendimento individual com os especialistas parceiros da Razer por meio de um sistema de consultas onde os jogadores podem marcar sessões com fisioterapeutas, médicos e outros profissionais de acordo com suas próprias necessidades.

Além disso, a fim de apoiar as comunidades de eSports e games, a Razer promoverá encontros e eventos como:

• Webinar Razer dedicado a bem-estar que está programado para novembro de 2021 e terá a presença de especialistas de saúde envolvidos com os esportes eletrônicos. Aberto ao público, o webinar pretende educar e trazer mais consciência e apoio aos jogadores.

• Ritual Motion Webinar, com dicas para experiências mais saudáveis com jogos.

“É louvável que a Razer, líder em esportes eletrônicos e na indústria de jogos, esteja se antecipando para ajudar a moldar o futuro dos jogadores, protegendo também as gerações futuras de esportistas eletrônicos”, diz Liz Murphy, diretora de marketing da Ritual Motion, empresa líder em saúde com a qual a Razer fez parceria para esta iniciativa. “Estamos orgulhosos de fazer parte deste compromisso, de lançar luz sobre como um atleta pode e deve cuidar de sua saúde e corpo nesta busca incessante por troféus”, completa a diretora.

“Champions Start from Within”

O programa “Champions Start from Within” começa com artigos da Ritual Motion e uma série de vídeos da Respawn Therapy. Os assuntos abordados incluem questões sobre como lidar com aspectos importantes relacionados ao desgaste, tais como fadiga, esgotamento, estresse e recuperação, além de dicas sobre postura. Também será apresentado um conjunto de produtos Razer que foram ergonomicamente projetados para reduzir o cansaço físico durante os jogos.

Para mais informações sobre a iniciativa “Champions Start from Within”, clique aqui

Razer

A Razer é a marca líder mundial em estilo de vida para gamers e seu logotipo, uma cobra de três cabeças, é um dos mais reconhecidos símbolos entre a comunidade global de jogadores e profissionais de e-Sports. Com uma base de fãs presente em todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema de hardware, software e serviços para gamers do mundo.

A premiada linha de produtos da Razer vai de periféricos gamer de alto desempenho (para PC e consoles) aos poderosos laptops Razer Blade. Já a plataforma de software da Razer, que tem mais de 150 milhões de usuários, inclui o Razer Synapse (um sistema gratuito para configuração de recursos de seus produtos), o Razer Chroma (tecnologia proprietária de retroiluminação RGB) e o Razer Cortex (software desenvolvido para melhorar o desempenho de games e que atua no centro de toda a experiência do jogador).

Entre os serviços oferecidos pela Razer está o Razer Gold, um dos principais créditos virtuais unificados do mundo para gamers, e a Razer Fintech, uma das maiores redes de pagamento digital no Sudeste Asiático. Fundada em 2005 com sede em Irvine, (California) além de sedes regionais em Hamburgo, Shangai e Cingapura, a Razer tem 18 escritórios em todo o mundo e é reconhecida como a marca líder para jogadores nos EUA, Europa e China. A Razer está listada na bolsa de valores de Hong Kong.