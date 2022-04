Como melhorar as métricas de engajamento de suas redes sociais

As métricas são ferramentas essenciais para um processo analítico. Elas podem ser criadas de acordo com critérios gerais ou individuais estipulados de acordo com as suas necessidades.

Uma métrica consiste em diferentes medidas de acordo com um modelo de dados lógicos. Elas podem, por exemplo, refletir o desempenho da organização como um todo ou monitorar atividades de engajamento em redes sociais.

Métricas bem definidas são capazes de responder às suas dúvidas sobre sua situação financeira, recursos humanos, vendas e marketing. Você não pode saber se está tomando decisões inteligentes e usando as estratégias certas a menos que meça seu desempenho.

Isso vale para a maioria dos estilos de marketing e definitivamente vale para as mídias sociais.

Por que as métricas de marketing de mídia social são importantes?

No final do dia, você precisa mostrar por que tudo o que você faz é importante para alguém que pode não estar tão familiarizado com as métricas de marketing de mídia social.

À medida que o valor das plataformas de mídia social para os profissionais de marketing aumenta, elas estão adicionando recursos de relatórios. Esses recursos podem fornecer algumas informações sobre o desempenho de suas postagens.

Esta lista de métricas de marketing de mídia social pode ajudar uma assessoria em segurança do trabalho, por exemplo, a gerar relatórios com base nos objetivos da sua marca. Seja acompanhando suas campanhas, seu gerenciamento diário de mídia social em todas as plataformas etc.

É preciso uma abordagem científica para garantir que sua postagem corte o ruído e alcance seu público-alvo. Essas são as métricas de mídia social que medirão o desempenho e o sucesso de suas postagens.

Por que o ROI é importante?

Independentemente de você ter ou não um programa de marketing social completo, você provavelmente compartilha publicações, atualizações de imagens e responde às perguntas de atendimento ao cliente.

Independentemente do tipo de negócio que você tem, seus clientes estão nas mídias sociais, então, se você quiser alcançá-los, você precisa seguir os passos deles.

Nem todo marketing de mídia social é igual e nem toda estratégia funcionará para você. Isso significa que você precisa de uma maneira de acompanhar seu progresso, identificar o bom e o ruim e medir o ROI.

Quando um sistema de gestão imobiliária, por exemplo, coloca dinheiro em um investimento ou empreendimento comercial, o ROI ajuda você a entender quanto lucro ou perda seu investimento gerou.

O retorno sobre o investimento é uma relação simples que divide o lucro líquido (ou perda) de um investimento pelo seu custo. Por ser expresso em porcentagem, você pode comparar a eficácia ou lucratividade de diferentes opções de investimento.

Está intimamente relacionado a medidas como retorno sobre os ativos (ROA) e retorno sobre o patrimônio (ROE).

É por isso que é tão importante começar a rastrear as métricas de mídia social que importam. Com eles, um distribuidor de papel higiênicopode medir o ROI de seus esforços de marketing (o que você realmente recebe de volta) e tomar decisões mais inteligentes para o futuro.

As principais métricas de engajamento em redes sociais

Antes de definir as métricas de engajamento de suas redes sociais, será necessário, primeiro, descobrir por que está usando a mídia social e o que espera receber de volta. Seus objetivos podem incluir:

Direcionar o tráfego para o seu site;

Gerar buzz sobre sua marca;

Aumentar sua rede de seguidores e defensores;

Encontrar leads e fazer vendas.

E você pode ter outros objetivos inteiramente. É fundamental descobrir isso para sua marca, para que você possa avaliar se o marketing de mídia social está valendo a pena.

A conversão de mídia social nas métricas

O objetivo aqui é identificar o que funciona e aumentar seu compromisso com isso. Encontre seus canais sociais que convertem e poste seu conteúdo principal nesse canal.

As conversões totais são novamente uma ótima maneira de provar o valor do marketing de mídia social. Se você puder mostrar que a mídia social é uma fonte consistente de conversões de sites, saberá que o que está fazendo funciona.

Uma empresa de administração de condomínios pode ver uma melhoria em relação aos 30 dias anteriores. Isso pode ser devido a uma nova campanha, por exemplo.

Você pode tentar algum conteúdo social excepcional ou simplesmente um pequeno esforço extra. Seja qual for o caso, esse aumento nas conversões mostra que algo está funcionando.

Você quer alcançar um crescimento consistente mês a mês. Você também deve estar atento a grandes quedas nas conversões, especialmente se seguirem uma mudança de estratégia.

Se você puder traçar uma linha reta do seu marketing de mídia social para o dinheiro no banco, poderá avaliar com confiança seu ROI de mídia social. A receita não é a única coisa que importa, mas definitivamente faz os outros prestarem atenção.

Uma empresa de paineis elétricospode usar alguns aplicativos de redes sociais que permitem definir metas do site para cada ponto de conversão. A partir disso, você pode adicionar um valor em dólar a cada conversão.

Seguidores de mídia social

Muitos profissionais de marketing descartam isso como uma métrica puramente de vaidade. Quantos seguidores você tem não é tão importante quanto o envolvimento de seus seguidores.

Isso pode ser verdade, mas os objetivos de uma consultoria azure incluem estender sua rede e aumentar seu alcance, a contagem de seguidores desempenha um papel importante. Especialmente se você estiver fazendo marketing em vários canais de mídia social.

Crescimento de seguidores

É importante observar o crescimento de suas redes sociais com uma visão de longo prazo. Isso mostra se você está em alta (e rápido) ou se, infelizmente, seus seguidores estão deixando você.

Se aumentar o número de seguidores é uma métrica importante, a taxa de crescimento também deve ser. Se você puder mostrar um crescimento consistente ao longo de vários meses, poderá justificar o esforço e a dedicação.

Seria interessante destacar perfis de crescimento mais rápido e colocar um esforço extra neles. Se uma empresa de drenagem distribui o tempo em diversas redes sociais, provavelmente terá uma taxa de crescimento constante.

Caso contrário, a taxa poderá ficar estagnada.

Você pode fazer o controle de crescimento com uma planilha simples, atualizada a cada mês. Ou há muitas ferramentas de mídia social para usar.

Menções nas redes sociais

As menções são uma maneira útil de medir o reconhecimento da marca e descobrir quem realmente está falando sobre você online.

O rastreamento de menções de perto mostra como os usuários estão engajados com seu conteúdo e os melhores dias e horários para compartilhar nas redes sociais.

E você não deve apenas medir suas próprias menções. Ao rastrear as menções de mídia social dos concorrentes, você pode comparar seu próprio desempenho com o deles. Se o seu objetivo é comer sua fatia de mercado – ou até mesmo atrair alguns de seus clientes – monitorar suas menções é uma obrigação.

Sentimento da marca

A análise de sentimentos é uma ferramenta útil para entender rapidamente o que as pessoas pensam sobre sua marca online. Cada postagem ou menção no fórum recebe um sentimento positivo, negativo ou neutro.

Para muitas marcas, a coisa mais importante a ser monitorada são as menções negativas. Todos queremos acreditar que nossos negócios são populares e apreciados, mas comentários pouco lisonjeiros podem aparecer a qualquer momento.

Uma empresa de serviço de logística pode se certificar de alcançar clientes satisfeitos e defensores da marca e incentivá-los a continuar espalhando a palavra.

Novamente, isso é ótimo para lançamentos de produtos. Você pode monitorar o nome de um novo produto para ver se a recepção geralmente é positiva ou se você precisa agir rapidamente para fazer alterações.

Principais influenciadores

Sabemos que os influenciadores podem ajudá-lo a aumentar seu público rapidamente e geralmente são muito mais baratos que a publicidade por meios convencionais.

Monitore a influência das pessoas que falam sobre você online. Aumento na influência geralmente significa que você está sendo escrito em publicações de notícias do setor ou comentado por pessoas importantes nas mídias sociais.

Engajamento nas redes sociais

Esta próxima métrica é um pouco mais complexa, mas isso não é motivo para fugir. Queremos provar que o marketing de mídia social leva ao engajamento.

Se suas metas para mídias sociais incluem direcionar tráfego para seu site, é claro que você deve acompanhar isso, mas, além do tráfego simples, é importante ver o que esses usuários sociais estão fazendo quando chegam ao seu site.

E para qualquer negócio, o objetivo principal do tráfego na web deve ser as conversões . Não faz sentido atrair um grande número de espectadores se eles não se converterem no final.

Alcance de postagens e impressões

As métricas de marketing de mídia social mais importantes a serem lembradas são o alcance da postagem e as impressões da postagem. Essas duas métricas juntas darão uma ideia de aproximadamente quantas pessoas estão vendo uma determinada postagem.

Embora as duas métricas sejam bastante semelhantes no que medem, existem algumas diferenças.

O alcance da postagem refere-se a quantos usuários únicos foram expostos a um conteúdo. Impressões de postagem referem-se a quantas vezes seu público-alvo viu seu conteúdo aparecer na tela.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

