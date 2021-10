Como Encontrar Seu Público-Alvo nas Redes Sociais

Identificar seu público-alvo nas mídias sociais lhe dará a capacidade de aprimorar sua estratégia de marketing em torno das necessidades, desejos do consumidor e padrões de comportamento de seu cliente potencial. Leve suas estratégias de marketing para o próximo nível, personalizando- as para se adequar a dados específicos e assim fazer com que sua empresa evolua.

Ao fazer isso, você se envolve em um nível mais pessoal com os clientes em potencial, que têm maior probabilidade de comprar da sua empresa. No longo prazo, isso aumentará suas vendas gerais e a eficácia de sua estratégia de marketing, economizando tempo e dinheiro.

No entanto, encontrar e direcionar o público certo nas redes sociais pode ser uma tarefa complicada para um vendedor online. Neste guia, vamos ensiná-lo a encontrar seu público ideal. Você está a um passo de produzir marketing personalizado de alta qualidade como um profissional.Vamos lá.

O que é um público-alvo?

Seu público ideal é um grupo de pessoas que compartilham características, necessidades e comportamentos semelhantes que tornam seu produto atraente para eles. Isso inclui clientes atuais, clientes anteriores e clientes futuros em potencial.

Falando em mídia social, seu público-alvo ideal é frequentemente referido como seu “público-alvo”, já que seu público-alvo é o principal destinatário de seu marketing.

Existem quatro grupos de públicos nas redes sociais:

Público ativo: pessoas que se envolvem com sua marca nas redes sociais regularmente.

Público ciente: pessoas que veem seu marketing de mídia social, mas só se envolvem ocasionalmente.

Público latente: pessoas que veem seu marketing de mídia social, mas não se envolvem com ele.

Não públicos: que se encaixam em seu público-alvo, mas nunca encontraram seu produto ou marketing de mídia social.

Criar uma estratégia de distribuição de conteúdo que seja eficaz para cada um desses grupos pode ser complicado, por isso é tão importante identificar seu público-alvo e direcionar seu marketing diretamente a ele.

Estratégias para encontrar seu público-alvo

Como vendedor online, você provavelmente já está almejando um nicho específico. Mas como transformar esse nicho geral em um público-alvo específico e no mercado para eles de forma eficaz?

O marketing mais eficaz é baseado em evidências, então aqui está uma lista de cinco atividades de mudança de jogo acionáveis para ajudá-lo a encontrar seu público ideal.

Criar personas

As personas do comprador são representações fictícias de seu público-alvo. Essas personas são um exercício de reflexão projetado para ajudá-lo a concentrar seu marketing, alcance de vendas e desenvolvimento de produto nas necessidades específicas de clientes em potencial.

Como Encontrar Seu Público-Alvo nas Redes Sociais

Uma boa persona descreve um membro de seu público ao longo de algumas linhas importantes:

Quem são eles e seus antecedentes demográficos.

Por que eles podem estar interessados ​​em seu produto (ou seja, seus pontos fracos).

Por que eles querem seu produto.

Quais desafios podem impedi-los de comprar seu produto.

Como eles respondem ao seu marketing de mídia social e quais frases chamariz podem convertê-los de forma mais eficaz em clientes.

As melhores personas são criadas a partir de dados que você já obteve sobre seu público-alvo. Esses dados mostrarão os atributos que os membros do público-alvo podem ter em comum, como faixa etária, localização geográfica, formação educacional, profissão, interesses e estágio geral de vida.

Esses podem ser obtidos a partir de pesquisas de mercado, pesquisas com clientes e dados de clientes existentes.

Depois de criar um conjunto de personas para sua marca, há muitas maneiras de usá-las para orientar seu marketing de mídia social.

Inspiração para postagens

Ao projetar cada postagem, use a persona da sua marca para considerar para quem você está fazendo a postagem e qual frase de chamariz direcionada deve ser usada.

Segmentando sua lista de e-mail marketing

Crie várias personas para descrever e destacar diferentes segmentos de sua base de clientes, especialmente por seus pontos fracos. Separe cada um desses segmentos em uma persona e direcione cada um com marketing que enfatize como seu produto atende às necessidades e interesses específicos deles.

Parceria com influencers

Os influencers podem ajudá-lo a desenvolver a confiança de seu público-alvo usando seu crédito social. À medida que os clientes respondem melhor aos influenciadores, eles sentem que têm coisas em comum, estabeleça parceria com um influenciador que se relacione bem com pelo menos uma de suas personas.

Use ferramentas de site em plataformas de mídia social

As ferramentas de em site podem ajudá-lo a compreender o comportamento do seu público-alvo nas redes sociais.

As ferramentas de site são incorporadas às ferramentas de automação de mídia social, que automatizam sua mídia social enquanto analisam seus esforços de marketing.

As ferramentas do site fornecem informações quantitativas (baseadas em dados) sobre as pessoas que interagem com você nas redes sociais. Isso inclui:

A faixa etária do seu público.

As nacionalidades / localidades do seu público.

O gênero do seu público.

Os interesses do seu público.

Os momentos-chave em que seu público se envolve com você.

As ferramentas de site também podem ajudá-lo a entender como o marketing de mídia social contribui para seu funil de vendas, ou seja, como suas campanhas promovem seu cliente ao longo da jornada de apenas um comprador em potencial para uma venda.

Ao compreender as etapas que eles realizam ao longo do caminho até uma eventual venda, você pode ajustar seu marketing para que fique mais alinhado com o comportamento do cliente. Isso irá melhorar sua taxa de conversão de chumbo.

Para concluir

Encontrar e compreender melhor o seu público-alvo é essencial para o sucesso nas vendas online.

Com conhecimento profundo de seu público de mídia social em mãos, você será capaz de projetar uma estratégia de distribuição de conteúdo que se concentra em seus clientes e suas necessidades, aumentando sua taxa de conversão de leads e dando a você mais daquela doce milhagem de marketing.