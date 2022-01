Profissão Social Media: É a vez das Mulheres no Design Gráfico

O que ser jovem, mãe, dona de casa, estudiosa e empreendedora tem em comum?

Bem, não muita coisa…

Mas milhões de mulheres passam por algumas dessas fases até os 30 anos, e algumas por todas de uma só vez.

Até aí tudo bem, rotina comum para milhões de brasileiras. O que vamos descobrir hoje é o que faz um profissional de Social Media e como as mulheres vem dominando essa profissão cada dia mais requisitada..

Vem comigo

Design Gráfico para Social Media

O design gráfico voltado para redes sociais domina o mercado de novos empregos desde o ano de 2020.

O uso de redes como Instagram, tik tok e youtube só aumenta a necessidade das pessoas se destacarem no meio da multidão de gente que é a internet.

O que faz um Designer Gráfico

O designer gráfico fica responsável por desenvolver peças gráficas afim de transmitir uma mensagem utilizando textos e elementos ilustrativos.

Muito ligado com profissionais de marketing e donos de pequenas empresas; o designer gráfico costuma produzir projetos como; cartões de visita, criação de sites, panfleto, banners, identidade visual e logotipo para marcas.

Outros designers preferem se especializar em determinados segmentos e também podem trabalhar com animações, design de camisetas e design de embalagens para produtos.

Profissão Social Media

O que é um profissional de Social Media?

O profissional de social media é a pessoa responsável por manter as redes sociais de uma empresa/produto ativas através de interação com os usuários e publicações. A habilidade como designer gráfico conta muito nessas horas para ajudar nos imprevistos do dia a dia.

O que é Preciso para ser um Social Media?

Ser antenado nas novidades! O social media precisa conhecer muito bem a empresa, o mercado e o público com que está interagindo para se conectar e transmitir a mensagem de forma clara aos usuários.

Quanto é o Salário de um Social Media?

● Inicial: R$1.500,00

● Médio: R$ 3.500,00

No cargo de Social Media a média salarial das alunas do método Canva Expert é de R$1500 reais nos 2 primeiros meses. Após esse período de adaptação e treinamento a média salarial subiu para R$3.500,00 com serviço de social media.

Design que muda Vidas

Gabriela Botelho é uma das jovens que construíram a vida através da internet. Os trabalhos como designer gráfica deram a liberdade de trabalhar em casa e ficar mais tempo com a família.

3 anos atrás a história era outra, antes de se aventurar como empreendedora da internet, e fazer sucesso com o seu curso Canva Expert, ela fez de tudo para conseguir ganhar dinheiro online e sobrar tempo para cuidar da família. De vender bombons a produtos de beleza femina.

.

De certa forma, Gabriela acredita que isto foi bom pois aprendeu habilidades de negociação e atendimento ao cliente. Estas qualidades são essenciais para qualquer negócio prosperar.

Curso de Design com Canva

Criar um método capaz de encantar as pessoas em um piscar de olhos foi a única alternativa para Gabriela Botelho ter tempo para aproveitar a família, trabalhar e sobrar dinheiro para as férias todo ano.

O curso Canva Expert é um método passo a passo para quem quer trabalhar com design gráfico e social media. É a forma mais fácil de começar a ganhar dinheiro na online, pois precisa apenas de um celular e acesso a internet.

O método é feito para pessoas de todas as idades e também é um ótimo passatempo educativo para crianças que querem aprender habilidades no mundo digital através de um curso de design.

Vale a Pena fazer um Curso de Canva?

Passar horas navegando na internet, no celular ou no computador é rotina na vida de praticamente todo brasileiro que vive nas cidades. Saber fazer edições e publicações que chamem a atenção nas redes sociais é pré-requisito para quem deseja uma renda extra.

Concorda?

O que é necessário antes de fazer qualquer tipo de investimento, seja na sua vida pessoal ou profissional é sentir o quanto essa decisão pode mudar a sua vida e a vida da sua família.

Aprender a profissão do futuro social media é bom, mas as mudanças que o design gráfico pode trazer na sua vida não tem preço. Em tempos onde uma pizza boa ou uma ida ao cinema custam no mínimo R$100.

Conquistar a independência financeira com menos de uma pizza por mês é algo a se comemorar.