Double You se apresenta em São José dos Campos em janeiro

Essa vai para os amantes do dance music! No sábado, 21 de janeiro, o grupo Double You, o mais renomado grupo de eurodance do mundo, desembarca em São José dos Campos para um show para lá de especial no Palácio Sunset a partir das 22h00.

Double You

No repertório, grandes sucessos como “Lookin at my girl”e“Run To Me”! Liderada pelo britânico William Naraine, o grupo surgiu em 1985 e em 1991 tornaram-se mundialmente conhecidos com a regravação da música “Please Don’t Go” (de KC and the Sunshine Band). Chegaram a vender mais de 10 milhões de discos em todo o mundo.

Os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$30,00 pista até R$ 900,00 no camarote para 10 pessoas.

NTK Ingressos

Vendas online pelo site: www.ntkingressos.com.br

Pontos de Venda:

Boteco 80 – Vila Ema e Jd. Satélite;

Euro Colchões – CenterVale Shopping;

Quintal da Cerveja – R. Francisco Rafael, 267 -Centro.

