Programa Qualifica abre 3.940 vagas de cursos em janeiro

O Programa Qualifica São José está oferecendo 3.940 oportunidades de cursos gratuitos no mês de janeiro em várias modalidades diferentes. Entre as vagas estão cursos que auxiliam na montagem e organização de negócios e áreas como gastronomia, marketing e novas tecnologias, entre outras.

Mantido pela Prefeitura de São José através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o programa tem o objetivo de capacitar e qualificar mão de obra para o mercado de trabalho e é voltado para um público diverso, como empreendedores, pessoas desempregadas, em busca do primeiro emprego e prestadores de serviços, entre outros.

A Prefeitura mantém convênios com parceiros como Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SESI (Serviço Social da Indústria), Cephas e Fundo Social de Solidariedade para organizar e ministrar os cursos.

No ano passado, o programa ofereceu mais de 25 mil vagas em cursos gratuitos, recorde desde sua criação. Para 2022, a expectativa é que sejam oferecidas outras 25 mil vagas durante o ano.

Os cursos são oferecidos presencialmente e também na modalidade Ensino à Distância. Todos os formandos recebem certificados.

Oportunidades

“Esse curso realmente mudou minha vida”. É assim que a decoradora Bia Jansen inicia a conversa para falar sobre sua experiência no programa Qualifica.

“Em 2019, fiz um curso de organização de casamentos em grande estilo. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma empresa de eventos com uma colega de turma, que também fazia o mesmo curso e já tinha alguma experiência em eventos. Desde lá, estamos empreendendo e temos hoje uma das empresas mais bem estruturadas de São José nesse setor”, conta Bia.

Ao lado da sócia Marisa, elas já conseguiram viabilizar um salão de festas na região sul de São José. “Fazemos os eventos no nosso salão, mas também organizamos onde os clientes indicarem”.

A paulistana Elaine Gonçalves Zilske vive a expectativa de ser contratada definitivamente, depois do contrato de trabalho temporário firmado em dezembro. “Com certeza os cursos que fiz no Qualifica me ajudaram muito, inclusive, nesse contrato temporário. Mudei de São Paulo para São José há pouco mais de um ano e fiquei impressionada com a qualidade e a variedade dos cursos. Foi uma grande oportunidade para mim”, afirma.

A grande variedade de cursos dá a oportunidade para que as pessoas possam estudar em várias áreas.

É o caso de Adriana Jancauskas dos Santos Vilela, que já fez 9 cursos diferentes no Qualifica. Oriunda da área de recursos humanos, ela estudou culinária, empreendedorismo, relações interpessoais, liderança, entre outros cursos.

“Tenho buscado conhecimento e também experiências em outras áreas. Nesse sentido, o Qualifica está sendo ótimo para mim”, afirma Adriana, moradora do Parque Industrial.

Programa Qualifica

As inscrições para o Programa Qualifica são gratuitas e podem ser feitas pela Central 156 ou pelo site da Prefeitura através desse link. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 3923-5770.