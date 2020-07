Processadores AMD Ryzen 4000 Series Desktop oferecem desempenho inovador para PCs de mesa comerciais e de consumo

A AMD (NASDAQ: AMD) anuncia hoje os primeiros e mais avançados processadores de desktop 7nm x86 do mundo, com gráficos integrados para os mercados de PCs comerciais e de consumo¹. O AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop com Radeon™ Graphics e os Processadores AMD Athlon ™ 3000 Series Desktop Radeon™ Graphics apresentam a mais avançada tecnologia de núcleo de processador¹ no mercado, combinada com o melhor desempenho gráfico disponível em um processador de desktop.

Os novos Processadores AMD Ryzen™ 4000 G-Series Desktop oferecem saltos geracionais impressionantes em desempenho³ e incrível eficiência de energia para consumidores, gamer, streamers e criadores de conteúdo. Desenvolvidos para PCs empresariais modernos, os Processadores AMD Ryzen 4000 Series Desktop contam com tecnologias PRO que oferecem soluções de classe empresarial, tecnologia avançada e recursos de segurança em várias camadas. Os Processadores Ryzen 4000 Series Desktop são construídos com base no processo de 7nm e na arquitetura principal “Zen 2”, oferecendo experiências de usuário incomparáveis e eficiência de energia na plataforma AMD soquete AM4 de última geração.

“A AMD dedica-se a expandir continuamente os limites da potência de processamento e do desempenho gráfico para oferecer experiências incríveis de PC, para todos os clientes, desde usuários comuns de PC até jogadores, streamers e usuários corporativos”, afirma Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral unidade de negócios cliente na AMD. “Hoje, em conjunto com nossos parceiros e fabricantes de longa data, estamos entusiasmados em lançar os Processadores AMD Ryzen 4000 Series Desktop. Os melhores processadores para desktop com gráficos integrados, oferecendo desempenho incrível no trabalho ou no lazer.”

Processadores AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop com Radeon Graphics

Com desempenho responsivo e recursos visuais impecáveis com os gráficos Radeon integrados, os consumidores agora podem desfrutar de desempenho de nível entusiasta para criação de jogos e conteúdo nos desktops pré-construídos com Processador AMD Ryzen 4000 G-Series sem a necessidade de uma placa gráfica discreta. Além disso, os novos Processadores AMD Athlon ™ 3000 G-Series Desktop oferecem desempenho responsivo e recursos modernos para PCs de nível básico, usando a mesma arquitetura principal “Zen” e gráficos Radeon integrados que a família AMD Ryzen Desktop Processor de alto desempenho.

Sobre o que o Processador AMD Ryzen™ 4700G Desktop oferece:

Desempenho multithread de até 2,5X em comparação com a geração anterior 5

Desempenho de thread único até 5% maior que o Intel Core i7-9700 6

Desempenho multithread até 31% maior que o Intel Core i7-9700 7 7

Desempenho gráfico até 202% melhor que o Intel Core i7-9700 88

MODELO CORES / THREADS TDP(Watts) BOOST9/BASE FREQ. (GHz) GPU CORES CACHE (MB) AMD Ryzen™ 7 4700G 8C/16T 65W Up to 4.4 / 3.6 GHz 8 12 MB AMD Ryzen™ 7 4700GE 8C/16T 35W Up to 4.3 / 3.1 GHz 8 12 MB AMD Ryzen™ 5 4600G 6C/12T 65W Up to 4.2 / 3.7 GHz 7 11 MB AMD Ryzen™ 5 4600GE 6C/12T 35W Up to 4.2 / 3.3 GHz 7 11 MB AMD Ryzen™ 3 4300G 4C/8T 65W Up to 4.0 / 3.8 GHz 6 6 MB AMD Ryzen™ 3 4300GE 4C/8T 35W Up to 4.0 / 3.5 GHz 6 6 MB Athlon™ Gold 3150G 4C / 4T 65W 3.9 GHz 3 6 MB Athlon™ Gold 3150GE 4C / 4T 35W 3.8 GHz 3 6 MB Athlon™ Silver 3050GE 2C / 4T 35W 3.4 GHz 3 5 MB

Processadores AMD Ryzen 4000 Series Desktop com tecnologias PRO

Criados para o ambiente empresarial moderno, os novos Processadores AMD Ryzen PRO 4000 Series e AMD Athlon PRO 3000 Series oferecem um novo padrão para PCs empresariais modernos. Com desempenho avançado e recursos modernos de segurança com camadas de proteção, eles foram projetados para acompanhar os ambientes de negócios de trabalho remoto e em ritmo acelerado de hoje. Com recursos de segurança como o AMD Memory Guard e o AMD Secure Processor, além dos fáceis recursos de gerenciamento, as empresas podem ter certeza de que os sistemas com tecnologia AMD são fáceis de administrar em escala corporativa e oferecem recursos de segurança confiáveis.

Os Processadores AMD Ryzen PRO 4000 Series Desktop oferecem:

Desempenho até 31% mais rápido que a concorrência 9

Até 43% mais desempenho por watt do que a concorrência10

MODELOS CORES/THREADS TDP(Watts) BOOST9/BASE FREQ. (GHz) Graphics Cores L2/L3 CACHE (MB) AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G 8C/16T 65W Up to 4.4/3.6 GHz 8 12MB AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE 8C/16T 35W Up to 4.3/3.1 GHz 8 12MB AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G 6C/12T 65W Up to 4.2/3.7 GHz 7 11MB AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE 6C/12T 35W Up to 4.2/3.3 GHz 7 11MB AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G 4C/8T 65W Up to 4.0/3.8 GHz 6 6MB AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE 4C/8T 35W Up to 4.0/3.5 GHz 6 6MB AMD Athlon™ Gold PRO 3150G 4C/4T 65W Up to 3.9/3.5 GHz 3 6MB AMD Athlon™ Gold PRO 3150GE 4C/4T 35W Up to 3.8/3.3 GHz 3 6MB AMD Athlon™ Silver PRO 3125GE 2C/4T 35W Up to 3.4/3.4 GHz 3 5MB

Informações complementares

AMD

Por 50 anos, a AMD impulsionou a inovação em tecnologias de computação, gráficos e visualização de alto desempenho – os elementos básicos para jogos, plataformas imersivas e o datacenter. Centenas de milhões de consumidores, os principais negócios da Fortune 500 e instalações de pesquisa científica de ponta em todo o mundo confiam na tecnologia AMD diariamente para melhorar a maneira como vivem, trabalham e se divertem. Os funcionários da AMD em todo o mundo estão focados na criação de ótimos produtos que ultrapassam os limites do que é possível. Para obter mais informações sobre como a AMD está habilitando hoje e inspirando o amanhã, visite o website, blog, Facebook e Twitter da AMD (NASDAQ: AMD).