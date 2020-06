Acer lança Chromebook Spin 713 2K conversível premium baseado no projeto Athena

Outra novidade é o Chromebook Spin 311, um notebook conversível projetado para estudantes

Resumo

O novo Chromebook Spin 713 da Acer oferece a mais recente tecnologia embarcada e design premium. O Chromebook Enterprise Spin 713 da Acer vem com os recursos empresariais do Chrome OS liberados

Projetado em conjunto e verificado[i] como parte do programa de inovação do projeto Athena da Intel para desempenho móvel avançado com os mais recentes processadores Intel ® Core ™ de 10 a geração fabricados para turbinar a próxima geração de inovação computacional e oferecer estabilidade à plataforma

A durabilidade de grau militar em um design flexível faz com que ele seja ideal para usuários que precisam de desempenho durante os deslocamentos para ter produtividade, fazer apresentações e manter contato com as pessoas

A tela de toque de vidro 3:2 2K VertiView Corning ® Gorilla ® Glass de 13,5” aumenta a produtividade com mais espaço vertical para sites, documentos e planilhas

Além disso, o novo Chromebook Spin 311 da Acer tem um design conversível, bateria com até 15 horas de duração[ii] e tela de vidro Corning Gorilla Glass de 11,6"

A Acer expande a sua linha de Chromebooks para consumidores e empresas com o novo e elegante Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W) e o Acer Chromebook Enterprise Spin 713, que vêm com processadores Intel® Core™ de 10a geração com o que há de mais novo em conectividade, produtividade, desempenho e estabilidade da plataforma, projetados para permitir produtividade superior e o desempenho que as empresas precisam quando trabalham na nuvem. Eles reúnem hardware de primeira linha, especificações e design com a velocidade, a segurança e a simplicidade pela qual o Chrome OS é conhecido.

Parte do programa de inovação do projeto Athena, da Intel, o novo Chromebook Spin 713 da Acer vem turbinado com os mais recentes processadores Intel® Core™ de 10a geração[iii] que oferecem o melhor dos desempenhos e maior duração da bateria. Além disso, a tela VertiView 2K de 13,5” tem taxa de proporção de 3:2 para aumentar a produtividade, criando um espaço extra vertical e menor necessidade de rolagem da tela.

Inovação do projeto Athena

A engenharia do Chromebook Spin 713 (CP713-2W) da Acer foi elaborada em conjunto com a Intel, como parte do programa de inovação do projeto Athena, concebido para incubar e oferecer as mais avançadas experiências em laptop e designs. Ele passou por rigorosos testes para conseguir as especificações de tecnologia e as principais experiências, assegurando que pudesse consistentemente entregar a capacidade de resposta, a saída instantânea do estado de inatividade, e longa duração da bateria que as pessoas ambiciosas precisam para se concentrar em qualquer lugar.

“O Chromebook 713 da Acer demonstra os esforços de co-engenharia promovidos pela Acer e pela Intel por meio do programa de inovação do projeto Athena”, declara Josh Newman, Vice-Presidente do grupo de computação do cliente da Intel. “Turbinado com processadores Intel Core de 10a geração, o primeiro Chromebook da Acer baseado no projeto Athena oferece desempenho excepcional e possibilita produtividade premium para profissionais”.

Os potentes processadores Intel Core de 10a geração para o que há de mais atual em desempenho de processamento permitem lidar com diversos aplicativos, páginas, extensões e muito mais. Os usuários terão mais de um dia inteiro de produtividade usando a bateria de carga rápida do dispositivo, que proporciona 10 horas2 de uso. Ele vem com até 16 GB de SDRAM DDR4 e até 256 GB de armazenamento SSD PCIe NVMe.

Tela VertiView para aumentar a produtividade

O novo Chromebook Spin 713 da Acer vem com uma tela VertiView de 13,5” com taxa de proporção de 3:2 que oferece 18% mais espaço vertical na tela e reduz a necessidade de rolar pela tela. Com resolução de 2256 x 1504, a tela IPS[iv] oferece vivacidade 2K brilhante, quer seja no streaming de vídeo ou no uso de aplicativos da Google Play Store. Além disso, tanto a tela de toque quanto o touchpad são feitos de Corning Gorilla Glass, então são resistentes a arranhões, e oferecem uma navegação fluída.

Bordas mais finas garantem que as imagens vibrantes do notebook se destaquem. Dois alto-falantes estéreo integrados fornecem áudio de primeira linha, enquanto dois microfones localizam o áudio com eficácia para permitir uma comunicação mais clara.

Durabilidade militar em um design flexível

O novo chassi do Chromebook Spin 713, da Acer, aperfeiçoado com alumínio, possui um design reforçado que proporciona durabilidade de grau militar (compatível com o padrão MIL-STD 810G dos EUA[v]), fazendo com que ele tenha resistência a batidas, mossas e corrosão. O design reforçado e o amortecedor de choque podem resistir a quedas de alturas de até 122 cm e suportar uma força descendente de até 60 kg. O dispositivo tem um design conversível e pode ser aberto a 360 graus, possibilitando que a tela de toque seja usada em quatro modos diferentes: modo de exibição para apresentações, modo tablet para entretenimento, modo clamshell para digitação no teclado, e modo de tenda para espaços mais apertados. O teclado retroiluminado aumenta a produtividade em diversas condições de iluminação. O dispositivo conversível é muito portátil, com apenas 16,8 mm de espessura e peso de 1,37 kg, facilitando a colocação em uma bolsa e o transporte para pessoas que estão sempre em movimento.

As portas e o Wi-Fi mais recente mantêm os usuários conectados

O Chromebook Spin 713 da Acer oferece opções para manter os consumidores e as empresas conectados. Ele possui duas portas USB 3.1 Tipo C, ambas compatíveis com USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps), DisplayPort via USB-C, e carregamento USB. Ele também inclui uma porta HDMI, USB 3.0 e leitor de cartão MicroSD. O Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) de banda dupla com tecnologia MU-MIMO 2×2 oferece conexão sem fio rápida e confiável[vi], enquanto o Bluetooth 5.0 oferece um jeito conveniente para conectar periféricos.

Vidro Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass

O painel de toque e o touchpad do Chromebook Spin 713 da Acer são recobertos com uma camada opcional de vidro[vii] Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass. O vidro Corning® Gorilla® Glass, com formulação especial, reduz o crescimento de micro-organismos causadores de odores e manchas nas telas de toque e touchpads.

Chromebook Enterprise Spin 713 da Acer

O novo Chromebook Enterprise Spin 713 da Acer está disponível com o Chrome Enterprise Upgrade incluído, uma solução que ajuda as empresas a gerenciar dispositivos em escala. Ideal para uma variedade de ambientes de negócios, incluindo aqueles em que os funcionários compartilham dispositivos e são móveis, como nas áreas de saúde e varejo, o Chrome Enterprise ajuda a criar um ambiente seguro e produtivo para trabalhadores baseados na nuvem.

O sistema operacional rápido e seguro do Chromebook simplifica o processo de implementação, gerenciamento e autonomia da força de trabalho na nuvem. Os departamentos de TI apreciarão a abrangente e integrada cobertura de segurança que é parte do Chromebook Enterprise. Os administradores de TI acharão fácil controlar atualizações, configurar aplicativos, usar extensões e políticas e muito mais com o gerenciamento[viii] baseado na Web, que faz com que o novo Chromebook Entrprise Spin 713 da Acer sejam fáceis de implantar e gerenciar, aumentando o tempo de atividade e reduzindo o custo total de propriedade (TCO).

“As empresas de todos os portes estão adotando ferramentas baseadas na nuvem, de modo que os funcionários possam trabalhar com mais eficácia no escritório ou em casa, ao mesmo tempo mantendo a conexão e colaborando com colegas, clientes e parceiros”, comenta James Lin, gerente geral de notebooks, negócios de produtos de TI da Acer. “O novo Chromebook Spin Enterprise 713 da Acer vai ajudar as empresas a conquistar mais, ao mesmo tempo entregando o que a gerência de TI quer: segurança, facilidade de implantação, capacidade de gerenciamento, e um sólido retorno do investimento”.

O Chromebook Spin 311 da Acer é conversível e agradável para o consumidor

Além disso, a Acer lança também o Chromebook Spin 311 (CP311-2H), um Chromebook conversível de 11,6” agradável para o consumidor, concebido para trabalhos de escola e projetos do dia a dia. Com um processador Mediatek MT8183, ele fornece o desempenho necessário para rodar simultaneamente diversos aplicativos, páginas da web e documentos. Além da bateria de longa duração, de até 15 horas2, que assegura que ele vai acompanhar o ritmo dos estudantes e das famílias durante longos dias de estudo, trabalho e diversão.

Pesando apenas 1 kg, o Chromebook Spin 311 da Acer se encaixa perfeitamente na mochila ou na bolsa da escola e pode ser transportado com conforto pela casa para projetos da escola, para manter contato com as pessoas, e até mesmo para se divertir com os aplicativos. A interação com o novo Chromebook é intuitiva e agradável, graças à tela de toque IPS HD com vidro Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass, e um teclado recém aperfeiçoado com teclas côncavas e amplo espaço entre as teclas. Além disso, uma webcam com amplo campo de visão, Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO e Bluetooth 4.2 proporcionam tudo que os membros da família precisam para se manterem conectados via Google Hangouts, Google Classroom e muito mais.

Suporte a aplicativos para Android

Os novos Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 e Chromebook Spin 311 oferecem suporte completo a aplicativos para Android via Google Play, assim os clientes terão acesso a todos os aplicativos que amam para ter produtividade, criatividade, serviços e muito mais.

Preços e disponibilidade

Ainda não existe confirmação para data de comercialização dos itens no Brasil. As especificações, preços e disponibilidade exatos variam de acordo com a região. Para saber mais sobre disponibilidade, especificações do produto e preço em mercados específicos, entre em contato com o escritório Acer mais próximo através do site www.acer.com.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.