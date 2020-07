Zoom indica os notebooks com melhor custo-benefício

Mesmo com a alta dos preços, alguns modelos sofreram menos impacto com a alta do dólar e a pandemia do novo coronavírus

O Zoom, site e app comparador de preços e produtos, constatou que os valores dos notebooks tiveram um aumento de 11% entre fevereiro e junho de 2020. Como a trabalho em home office está cada vez mais comum por conta da quarentena, não houve diminuição na busca por notebooks. Pelo contrário, os usuários estão comprando mais laptops, porém são modelos com ficha técnica mais simples e preço menor.

Murilo Tunholi, especialista nas categorias Informática e Games do Zoom comenta que escolher o melhor notebook para comprar nesses tempos de crise pode ser uma tarefa difícil. “A primeira coisa que o consumidor vai olhar é o preço, antes mesmo de verificar as especificações do produto. Por mais que ele já tenha em mente o perfil de notebook que ele precisa, como será a utilização do equipamento, o valor terá um grande peso na hora de efetivar a compra”, comenta.

E para facilitar na busca do notebook com melhor custo-benefício, o Zoom destacou oito modelos, que tiveram pouca variação de preço em comparação ao início do ano e contam com boas configurações.

O primeiro modelo da lista é o Lenovo IdeaPad S145 com processador Intel Celeron N4000, 4 GB de memória RAM, HD de 500 GB e sistema operacional Linux. Indicado para quem precisa usar programas pesados, como os editores de imagens.

Em fevereiro de 2020, o preço médio do notebook era de R$ 2.003,71. Já em junho do mesmo ano, o laptop chegou a custar, em média, R$ 2.031,97. Isso significa um aumento de 1,4% no preço final do aparelho.

O Asus X543UA é equipado com um processador Intel Core i5 de sexta geração – que foi lançado em 2015 -, tem 8 GB de memória RAM e HD de 1 TB, configuração ideal para uso intermediário.

Com preço médio de R$ 3.236,14 em fevereiro de 2020, o notebook sofreu um aumento de apenas 0,2% em junho do mesmo ano, chegando a custar, em média, R$ 3.241,29.

Outro modelo da linha IdeaPad S145, dessa vez com configuração bem mais potente que a anterior. Esta versão é equipada com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo dedicada GeForce MX110 para rodar alguns jogos e programas que precisam de processamento gráfico. O destaque do aparelho fica no SSD de 256 GB que garante mais velocidade ao sistema.

O preço médio do notebook em junho de 2020 foi de R$ 3.799,34, enquanto em fevereiro chegou à média de R$ 3.750,12. Ou seja, o aumento foi de apenas 1,3% quando comparados os dois períodos.

O Acer Aspire 3 com processador AMD Ryzen 5 é um dos modelos mais atualizados da lista até o momento. O chip foi lançado em 2019 e segue como o concorrente principal dos Intel Core i5. A vantagem, no entanto, fica pelos gráficos integrados. A placa Vega 8 roda sem problemas os jogos mais famosos do mercado, como League of Legends, Valorant, CS:GO, entre outros.

Com preço médio de R$ 3.290,44 em fevereiro de 2020, o notebook sofreu aumento de 3,1% e chegou a custar, em média, R$ 3.390,81 em junho do mesmo ano. Vale mencionar que o dispositivo tem um dos melhores custo-benefício atualmente.

O Acer Aspire 3 aparece novamente, mas em uma versão com placa de vídeo dedicada e SSD. Enquanto a GPU Radeon 540X de 2 GB garante ainda mais performance em jogos e softwares gráficos, o SSD de 128 GB entra para deixar o sistema mais rápido e fluido. Outro destaque é a presença do HD de 1 TB, o que garante a capacidade de armazenamento.

O preço médio deste modelo foi de R$ 3.481,03 em fevereiro de 2020 para R$ 3.540,58 em junho do mesmo ano. Um aumento de 1,7% no período.

Outro modelo com placa de vídeo dedicada é o Dell Inspiron 3583-A30. O notebook é recomendado para uso intermediário e alguns jogos mais leves. O dispositivo da Dell se destaca no armazenamento e oferece um HD de 2 TB.

Em fevereiro de 2020, o preço médio do notebook era R$ 4.526,05 e em junho chegou a R$ 4.623,51. Com um aumento de 2,2% neste período.

Entrando no segmento de notebooks gamer da Dell, o G3 3590-U40P, tem Intel Core i5 9300H, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e uma GPU dedicada GeForce GTX 1050 para jogos mais pesados.

O preço médio do aparelho em fevereiro de 2020 era de R$ 5.317,74. Diferente de todos os outros notebooks da lista, o G3 3590-U40P teve redução no preço médio para R$ 5.302,58 em junho de 2020. Isso significa que o dispositivo ficou 0,3% mais barato no período.

O segundo modelo do Dell G3 é o 3590-M30 que equipado com chip Intel Core i7 e GPU GeForce GTX 1660 Ti, configuração que permite rodar qualquer jogo disponível atualmente. Além disso, ele tem armazenamento híbrido com um HD de 1 TB e um SSD de 128 GB para ter mais velocidade.

Assim como o modelo anterior, esse notebook também teve redução no preço médio. Em fevereiro de 2020, o Dell G3 3590-M30 custava, em média, R$ 8.246,28 e em junho chegou a R$ 7,813,51. Isso fez com que o dispositivo ficasse 5,2% mais barato.

Há também diversos notebooks que valem uma menção honrosa nessa lista. É o caso do MacBook Air de 2017, que ficou 3,7% mais barato no período. O Vaio Fit 15S manteve o mesmo preço entre os meses, assim como os modelos de fabricação nacional, como Positivo e Multilaser.

