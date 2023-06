Como jamais errar na escolha das botas perfeitas

Produto clássico ainda pode despertar algumas dúvidas nos consumidores.

As botas sempre fizeram sucesso, mas atualmente podem despertar algumas dúvidas. Afinal, são itens que já foram utilizados amplamente ao longo da história moderna. Então, será que elas estão no passado? Entenda quais são as vantagens desses calçados amados por todas as mulheres.

Vantagens que só as botas possuem

Existem várias vantagens em usar as desejadas botas, tais como:

Durabilidade: são conhecidas por sua durabilidade, serem resistentes e podem suportar o desgaste diário, além de ser resistente à água e ao clima.

Conforto: com o tempo, se molda ao formato do seu pé, proporcionando um ajuste personalizado.

Estilo: botas são atemporais e nunca saem de moda. Elas são versáteis e podem ser usadas em diversas ocasiões, desde um visual casual até um look mais formal.

Proteção: elas oferecem proteção para os seus pés, tornozelos e pernas. Elas podem ser úteis em trabalhos que envolvem contato com objetos pesados ou afiados, e também podem oferecer proteção em atividades ao ar livre.

Fácil manutenção: são relativamente fáceis de limpar e manter. É recomendável usar um produto específico para limpeza e aplicá-lo regularmente para manter a aparência e durabilidade das botas.

Como nunca errar a usar um par desse tipo?

Você pode gostas das botas de cano curto, como as ankle boots, são mais casuais, enquanto botas de cano longo, como as de montaria, são mais formais. Independente da escolha, sempre use com a roupa certa. São calçados de couro que combinam bem com jeans, calças de alfaiataria, saias e vestidos.

Se usar uma bota de cano longo com uma saia ou vestido, certifique-se de que a roupa não fique muito curta, pois isso pode parecer desproporcional. Dependendo do visual, pode ser uma boa opção dobrar a barra da calça para que o calçado fique à mostra, ou não dobrar para um visual mais discreto.

Lembre-se sempre de que o excesso pode sobrecarregar o visual. Se quiser usar um cinto, escolha um de tecido ou outro material. E tenha cuidado com as cores, já que as botas marrom ficam bem com cores quentes, enquanto botas pretas combinam bem com tons frios. É possível fazer combinações contrastantes, mas é necessário cuidado para não errar no look.

Por fim, para mantê-las sempre bonitas e em boas condições, limpe-as regularmente e hidrate com produtos específicos. Guarde as botas em local seco e arejado, para evitar o acúmulo de umidade.