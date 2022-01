São José terá três novas escolas municipais

O ano letivo de 2022 começa a partir do dia 3 de fevereiro com três novas escolas municipais para receber alunos, professores e profissionais da Educação. As novas Unidades Escolares são: Emef Profª Luiza Maria Cavalcanti Guratti (Setville), Cedin Profª Ana Maria Arruda Pereira (Jd. São José) e a Emef Profª Terezinha Araújo (Santa Hermínia).

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, investiu mais de R$ 24,2 milhões nas novas escolas.

A partir deste ano, o Ensino Fundamental contará com 50 escolas para mais de 38 mil estudantes, do 1º ao 9º ano e da EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Na Educação Infantil, são 114 escolas para atender mais de 32 mil crianças, de 0 a 5 anos de idade.

+ de 2 mil vagas

Cada nova escola de Ensino Fundamental possui capacidade para atender até 900 alunos, com cerca de 15 salas de aula, laboratório, playground, sala de informática, quadra poliesportiva com arquibancada, pátio coberto com palco, sala de recuperação intensiva, sala de esportes, sala de leitura, além da área administrativa e de serviços com ampla cozinha e refeitório, os espaços inovadores (com Sala Google para atividades com ferramentas tecnológicas e espaço maker) e quadras.

A escola infantil do Jardim São José conta com 12 salas, playground, pátio coberto, jardim central, refeitório, área administrativa e de serviços com cozinha e refeitório, todos os espaços equipados com segurança e modernidade, com capacidade para atender 500 crianças.

Cidade da Educação

No final de 2021. a Prefeitura anunciou investimentos de mais de R$ 250 milhões em novas escolas, reforma, modernização e novos prédios da Educação, além da conclusão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), pintura em 29 unidades escolares e a Cidade da Educação.

O projeto da Cidade da Educação visa unificar os departamentos, programas e projetos da Secretaria de Educação e Cidadania nos novos espaços, fomentando a inovação para tornar São José dos Campos uma referência mundial em inovação educacional.

Educação

A Cidade da Educação terá um Hub de Inovação na Educação: espaço voltado para soluções educacionais inovadoras que irão melhorar a qualidade do ensino por meio de parcerias, projetos e soluções inovadoras na Educação.

A mudança da nova sede da Educação deve acontecer ao longo do ano de 2022. O complexo educacional fica no Residencial Flamboyant. No espaço da atual sede da Secretaria de Educação e Cidadania, na Vila Industrial, será a nova UBS da Vila Industrial e a nova sede da Guarda Civil Municipal.