Processo Seletivo VESTIBULAR ENEM IFSP 2022/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 160 vagas para cursos superiores no Câmpus São José dos Campos.

IFSP Câmpus São José dos Campos

Confira a relação de vagas ofertadas:

A seleção utilizará, para classificação dos candidatos, as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. Os candidatos não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota zero na redação.

Inscrições abertas: de 22 de dezembro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

https://www.ifsp.edu.br/vestibularenem2022

Na região também há vagas nas cidades de Bragança Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba e Jacareí.