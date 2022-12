Lançamento do livro PEDAÇOS DE CANÇÕES do compositor Nando Luz

Lançamento do livro PEDAÇOS DE CANÇÕES, do cantor e compositor Nando Luz.

Com prefácio assinado por Jorge Mautner, Rita Elisa Seda e Luis Avelima,o livro contém poemas, versos curtos, haicais, que o compositor e poeta Nando Luz foi construindo ao longo dos anos e que inevitavelmente passou pelo filtro do compositor e letrista de canções.

No livro Pedaços de Canções,Nando Luz apresenta, poemas que revela um lirismo com imagens do cotidiano, imagens ligadas aos elementos da natureza, aguçando novos sentidos, novas percepções.

Com uma vasta experiência na carreira musical, apresentando shows autorais, trilhas sonoras para espetáculos teatrais e infantis, o compositor estréia na literatura com um livro leve, poético e prazeroso.

O artista estará fazendo o lançamento do livro Pedaços de Canções, com sessão de autografo nas seguintes datas.

Pedaços de Canções

Haverá venda de livro.

AGENDA DE LANÇAMENTO DEZEMBRO DE 2022

YASAÍ GASTRONOMIA AMAZÔNICA

Data: 07/12/2022 Horário: 19h

Endereço: Avenida Anchieta, 561 – São José dos Campos Observação: Participação Adriana Marques

Academia de Letras de Lorena

Data: 09/12/2022 Horário: 20h

Local: Teatrim Cultura e Arte

Endereço: Rua Paulino Chagas,44, Olaria – Lorena

Satélite Livraria e Cafeteria

Data: 10/12/2022 Horário: 17h30

Endereço: Avenida Dr Altino Arantes, 220 – São Sebastião-SP.

Contato: (12) 99785-0574

nandoluzart@gmail.com dinhaluz@hotmail.com @nando.luzoficial

Nando Luz (OMB 49127)

Nando Luz,cantor e compositor baiano, desenvolve um trabalho autêntico e extremamente contemporâneo. Sua música passeia entre o pop e a MPB, é abrangente, inovadora e essencialmente urbana, repleta de nuances e sonoridades inusitadas.

O artista fez trilhas para teatro e espetáculos infantis e dividiu o palco com nomes de primeira grandeza da música brasileira, entre eles Nando Reis, Flavio Venturini, Toni Garrido, Vânia Bastos, Lô Borges, entre outros.

Nando Luz estreou a turnê do show ‘Mautnerianas‘ no Sesc São José dos Campos.

O show Mautnerianas idealizado pelo compositor baiano, faz uma releitura da obra musical do genial Jorge Mautner.

Nando Luz marcou presença em projetos importantes como: Virada Cultural,Festival da Mantiqueira, Corredor Literário na Paulista,Festival Monteiro Lobato,Acordes na Serra(Cunha),Projeto Biblioteca Viva(SP), Circuito Sesc(capital e interior) e Feira do Livro Flopoços/Flipocinhos 2020.

Registrou em DVD os seguintes shows, ‘Acenando com Bandeira’ e ‘Luzicidade’ produzidos pela TV da Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e exibidos pela Rede Vida de Televisão e Canal Futura.

Com um trabalho composicional bastante significativo, Nando Luz musicou poemas de Manuel Bandeira e desde 2001 vem apresentando o show ‘Acenando com Bandeira’. Em 2006, estreou o show ‘Cassianando’, no qual Nando Luz musicou poemas de Cassiano Ricardo.

Nando Luz apresentou o show Acenando com Bandeira no projeto Viajam as Palavras, ao lado do apresentador Serginho Groisman e do professor Pasquale Cipro Neto.