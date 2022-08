Feira de Livro no Shopping Jardim Oriente com obras a partir de R$10

Para os apaixonados por literatura o Shopping Jardim Oriente, na zona sul do Shopping traz a Feira do Livro, de 15 a 30 de agosto, no horário de funcionamento do shopping. O estacionamento é gratuito.

Feira do Livro

Entre os exemplares, livros para adultos e crianças, com grandes nomes da literatura nacional e estrangeira e com temas variados: de histórias a biografias, sobre negócios, viagens e autoajuda, entre outros. Os livros têm preços acessíveis, a partir de R$10.

“A iniciativa buscar incentivar a leitura e promover cada vez mais experiências para o nosso público que é bem diverso”, declarou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente.

Shopping Jardim Oriente

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado, 10h às 22h.

Aos domingos, 14h às 20h e praça de alimentação e entretenimento das 12h às 20h.

Hipermercado Shibata: segunda a sábado 8h às 22h e aos domingos, 8h às 20h.

Estacionamento Gratuito.

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br





Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Imagem de Pexels por Pixabay