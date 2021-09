Prefeitura anuncia investimentos em modos ativos de mobilidade

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quarta-feira (22), Dia Mundial sem Carro, investimentos de cerca de R$ 4,6 milhões em modos ativos de mobilidade urbana, garantindo ainda mais segurança para pedestres e ciclistas e acessibilidade para cadeirantes.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura tem investido em mobilidade sustentável com o foco na qualidade de vida das pessoas e no cuidado com o meio ambiente. Entre as obras, está o projeto do bairro ciclável, que será iniciado no Chácaras Reunidas, região sul de São José dos Campos.

Bairro ciclável

Ao todo, serão dois quilômetros de malha cicloviária passando pelas avenidas Dr. Sebastião H. Cunha Pontes e Central, ruas Monte Azul, Loanda, Miracema e Joaçaba e pela praça Cariri. A obra tem valor de R$ 342.035,13 e previsão de término em março de 2022.

O distrito de São Francisco Xavier também terá um percurso adequado e seguro para os ciclistas com uma malha cicloviária de 4,5 quilômetros, que irá ligar o bairro dos Remédios ao Centro do distrito. O projeto está em andamento e tem valor estimado em R$ 2,7 milhões.

No início de 2017, São José contava com 79 quilômetros e ciclovia e atualmente são mais de 150 quilômetros. Com o aumento de quase 100% da malha cicloviária, a Prefeitura tem implantado paraciclos – estacionamentos de bicicletas – em diversos pontos da cidade. Agora, serão implantados mais 23 paraciclos em todas as regiões do município, com valor de R$ 111.854,00.

Acessibilidade

Com o objetivo de tornar os trajetos ainda mais acessíveis, serão implantadas cerca de 1.150 rampas de acessibilidade, com prioridade nos principais corredores da cidade, e valor previsto de R$ 1.150.000,00.

Será realizada ainda a execução de passeio público – calçadas – em 13 locais da cidade, totalizando 2.700m² e valor estimado em R$ 408.000,00. A Prefeitura também irá realizar a substituição de prismas por ilhas físicas em 27 locais, cerca de R$ 1.360m² e valor previsto de R$ 230.000,00.

Calçada Segura

Está em fase final a revisão e atualização da Lei da Calçada Segura. Entre as principais mudanças estão a adequação da largura da faixa livre de circulação e do dimensionamento dos passeios em novos loteamentos, a inserção, adequação e padronização para o conceito “espaço árvore” que deve ser adotado na área de serviço do passeio e a não obrigatoriedade do piso de tipo intertravado, possibilitando materiais antiderrapantes.

Prefeitura tem investido em mobilidade sustentável com o foco na qualidade de vida das pessoas e no cuidado com o meio ambiente – Foto: Adenir Britto/PMSJC