CAMILA QUEIROZ ASSINA SEGUNDA COLEÇÃO CQ EM PARCERIA COM A COLCCI EYEWEAR

Inspirados em Nova Iorque e com atmosfera cosmopolita os óculos da linha CQ trazem design despojado e nomes dos bairros da cidade

A atriz Camila Queiroz, embaixadora da Colcci Eyewear, lança segunda coleção CQ inspirada na atmosfera de Nova Iorque onde morou quando era modelo. O clima da metrópole foi traduzido no design e paleta de cores dos óculos solares: Brooklyn, Chelsea, Tribeca e Soho.

Camila cuidou pessoalmente de todos os detalhes e buscou trazer para cada modelo a sua personalidade, versatilidade, elegância e conforto A coleção apresenta modelos com shapes geométricos, lentes quadradas oversized, e claro, a tendência das armações com transparência em acetato.

“E difícil traduzir a alegria e satisfação que senti quando vi pronta a nova coleção CQ. Trabalhei em cima de referencias de Nova Iorque das muitas lembranças que tenho do período que morei lá. Trouxe tudo à tona e passei para uma releitura atual, moderna, chic e bem versátil. Amo modo então tem sido um enorme prazer desenvolver os modelos da CQ, a equipe da Colcci Eyewear é uma grande família, acolheram todas minhas ideias e o resultado foi uma coleção incrível.”, afirma a embaixadora da Colcci Eyewear Camila Queiroz.

A direção criativa da campanha que marca a segunda coleção CQ leva assinatura de Klebber Toledo, por meio da sua produtora Viddo Art.. A campanha traz como ambientação um típico loft nova iorquino com as tradicionais paredes de tijolos e tubulação aparente, trazendo esse ar cosmopolita e contemporâneo ao cenário.

A coleção CQ já está disponível, com peço sugerido de R$ 499,00.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da segunda coleção CQ, os modelos estão incríveis e trazem muito da personalidade e estilo da Camila, uma mulher dinâmica, versátil, elegante e que gosta de moda. Apostamos bastante nos shapes e diversidade de tamanhos. A campanha ficou maravilhosa e traduz muito os atributos dessa coleção.”, conclui Daniella Facchinetti, gerente de marketing e produto Colcci Eyewear.

Ficha técnica da campanha

· fotografia: @cavallaria_;

· styling: @julianoezuel;

· beauty: @silviogiorgio

· nails: @robertamunis;

· cenografia: @titinaleao;

· direção Criativa: @viddoart

· finalização de imagem: @feroliveiragir;

· mídia: @eumanunascimento;

· direção geral: @dani.facchinetti.

Fundada em 1997, em Santa Catarina, a JR-ADAMVER é licenciada e fabricante dos óculos da marca Colcci.

A JR-Adamver possui uma moderna indústria especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de óculos e um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da América Latina atendendo as mais rigorosas normas de qualidade do mundo (EN ISO 12312: 2015 CE, ANSI Z80.3:2015 EUA, AS/NZS 1067:2003, ABNT NBR ISO 12312-1:2015) e, ao longo destes anos, produziu milhões de óculos utilizados por pessoas nos cinco continentes.