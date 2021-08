GRUPO ARGENTINO COMPRA A SKY BRASIL

Em breve, a Sky Brasil passará por transformações administrativas. Isso porque o conglomerado argentino Grupo Werthein comprou a totalidade do grupo Vrio, uma empresa norte-americana que é responsável pelas operações comerciais em países latinos, por meio da SKY e DirectTV. Hoje, mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Vrio na América Latina, envolvendo serviços de TV a cabo ao vivo e sob demanda.

Grupo Werthein

Além das marcas SKY, DirectTV LA e DirectTV Go a compradora Werthein levou a sua base de 10,3 milhões de assinantes, operações de banda larga, canais lineares de esporte argentinos TYC e WIN. De acordo com o Business Bureau, a América Latina possui hoje 66 milhões de assinantes de TV paga, representando 35% de penetração em que 18% correspondem ao grupo Televisa, 18% pertencem a América Movil (NET/Claro), outros 15% pertencem a DirecTV, 6% são da Telefônica e os últimos 5% são do grupo Clarináramos. O Mercado estima que o grupo Werthein investirá fortemente na DirecTV Go, como provedor de streaming entregando conteúdo OTT (over the top) e canais lineares abertos e a cabo.

De acordo com o especialista Mário Finamore, essa estratégia de conversão é muito positiva. “Isso desmobilizará a conversão de toda a oferta de streaming em um só lugar, facilitando o acesso, já que hoje, fica cada vez mais difícil encontrar conteúdos para assistir, já que a maior parte está dividida em incontáveis aplicativos, dificultando a navegação e a escolha do conteúdo.” – destaca o fundador da TV News, que possui hoje 85 retransmissoras com sinal em 12 capitais e presença em 14 estados do Brasil.

Fundador da TV News, Mário Finamore comenta a decisão

Sky Brasil