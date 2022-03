5 curiosidades sobre o que o Galaxy Tab S8 5G pode fazer por você

Novo tablet premium da Samsung oferece recursos para uma rotina mais produtiva e otimizada, além de maior imersão para o lazer e entretenimento

O Galaxy Tab S8 5G1 foi lançado recentemente pela Samsung e, além de vários recursos disponíveis para facilitar o dia a dia do usuário, o novo tablet chega ao Brasil com características mais sustentáveis e inovadoras. Se você procura um modelo que seja capaz de acompanhar a sua rotina, veja cinco coisas incríveis que o Galaxy Tab S8 5G pode fazer por você:

1.Conectar os dispositivos de forma integrada

O Galaxy Tab S8 5G vem com a conectividade aprimorada ao Ecossistema Galaxy. Isso significa que o usuário pode parear os seus dispositivos, incluindo smartphones, notebooks e wearables para utilizá-los de uma maneira muito mais integrada, promovendo facilidades como abrir as fotos da galeria do smartphone direto no tablet e compartilhar arquivos em nuvem do tablet para um notebook. Isso sem falar na possibilidade de usar o tablet como um monitor sem fio.

2.Elevar a produtividade no dia a dia

O novo modelo da família Galaxy Tab S foi desenvolvido para oferecer o máximo de agilidade e fluidez ao usuário. O dispositivo tem processador Snapdragon® 8 Gen 1 de 4 nanômetros e bateria 8,000 mAh2 de longa duração para quem precisa de um tablet capaz de acompanhar uma rotina intensa e cheia de tarefas ao longo do dia, com a liberdade de se deslocar sem se preocupar com recargas frequentes.

3.Aproveitar conteúdos diversos com melhor experiência audiovisual

As telas maiores têm ganhado cada vez mais relevância entre os consumidores quando o assunto é tablet. No caso do Galaxy Tab S8 5G, além da tela de 11 polegadas3 com taxa de atualização de 120Hz4, o consumidor também pode usufruir de um sistema de som com alto-falantes quádruplos Dolby Atmos e assinatura AKG. Dessa forma, além da melhor qualidade de imagem no dia a dia, o usuário tem uma ótima experiência audiovisual para os momentos de lazer.

4.Otimizar as tarefas de trabalho e estudo

Para garantir o máximo de produtividade em qualquer lugar que esteja, o novo tablet da Samsung oferece recursos para facilitar as práticas de trabalho do usuário. Alguns exemplos são a Janela Multi-Ativa5, que permite a abertura simultânea de até três aplicativos em layouts flexíveis; o Samsung Notes para fazer anotações de forma simples e não perder nenhum conteúdo importante; e o Samsung DeX6, que permite usar o tablet no modo desktop para oferecer uma experiência ainda mais diversificada.

O dispositivo ainda vem acompanhado da S Pen, que foi repaginada para a série Tab S8 e agora conta com emparelhamento automático via Bluetooth e recurso de Ação Aérea para tirar selfies, controlar apresentações e criar notas. A nova S Pen usa um algoritmo de predição para latência ultrabaixa, oferecendo uma experiência de escrita que imita uma caneta deslizando no papel.

5.Contribuir para um menor impacto ambiental

Construído com componentes feitos a partir de redes de pesca que seriam descartadas no oceano, o Galaxy Tab S8 5G é uma forma de o consumidor dar preferência a um equipamento mais sustentável e ambientalmente responsável. Além de reutilizar esse resíduo, impedindo que ele coloque a vida marinha em risco, o modelo também chega ao consumidor em embalagens feitas em papel de origem sustentável, que foram certificadas pelo Conselho de Manejo Florestal.

Galaxy Tab S8 5G

O Galaxy Tab S8 5G está disponível na cor Grafite7 e pode ser adquirido nas lojas online e físicas da Samsung e varejistas pelo preço sugerido de R$7.699. Clique aqui para saber mais detalhes sobre o modelo, que vem acompanhado da S Pen e um carregador de 15W na caixa.

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto, incluindo, mas não se limitando a, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

1 Habilitado para rede 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade para mais detalhes.

2 Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

3 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

4 A taxa de atualização do display se ajusta com base no conteúdo que você está visualizando.

5 As aplicações suportadas pela Multi-Ativa são: Galeria, Calculadora, Mensagens, Samsung Notes e Vídeo. Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar essa funcionalidade.

6 Samsung DeX com suporte em alguns smartphones e tablets Galaxy. Outros recursos disponíveis somente em dispositivos compatíveis incluindo Galaxy S22, Galaxy Tab S8 e dispositivos que rodam One UI 4.1 ou superior. Aplicativos compatíveis podem variar e nem todos podem ser redimensionáveis na Samsung DeX. Acessórios para conexão com tela externa vendidos separadamente.

7 A disponibilidade de cores do produto pode variar dependendo do mercado, região e operadora.

Samsung Electronics Co. Ltd.

A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, equipamentos digitais, sistemas de rede, memória, sistema LSI e soluções de semicondutores e LED. Para saber as últimas notícias, visite a Samsung Newsroom em https://news.samsung.com/br.