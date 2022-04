Quer saber como acessar o Caixa Tem no computador? Confira como fazer esse processo na nossa matéria completa abaixo.

Acessar o Caixa Tem no Computador: O que é?

Primeiramente queremos mostrar o que é o Caixa Tem, afinal se você caiu de paraquedas nessa matéria precisa dessa informação para seguir com sua leitura. O Caixa Tem nada mais é do um aplicativo para que os usuários realizem diversos processos financeiros.

Incluindo transferências, saques, pagamentos e muitas outras ações interessantes dentro do aplicativo que facilitam bastante a vida dos correntistas da Caixa Econômica Federal.

Além disso, o aplicativo oferece pagamentos dos benefícios do governo para as pessoas que estão dentro desses programas. Basicamente como uma conta digital para os correntistas e para os as pessoas que estão no Bolsa Família, auxílio emergencial e outros programas sociais.

Entretanto, existe um pequeno problema, o Caixa Tem é um app para smartphone, com isso em teoria seria impossível acessar sem um celular. Porém, graças aos emuladores temos um método que vamos mostrar.

Dessa forma, mesmo o aplicativo ter sido feito para celulares Android e IOS é possível acessar o Caixa Tem no computador através de um método que vamos mostrar nos próximos tópicos.

Entretanto, nós precisamos informar que se você não tem um conhecimento interessante sobre tecnologia. É melhor você procurar alguém que tenha um smartphone Android ou IOS para baixar o aplicativo ou utilizar o seu próprio celular se você tiver.

Afinal, apesar de todos os nossos tutoriais focarem bastante na facilidade e explicar todos os detalhes de maneira simples. Infelizmente esse processo a seguir pode ser um pouco desafiador para quem não possui um conhecimento razoável de tecnologia.

Se a única possibilidade é mesmo acessar o Caixa Tem pelo computador, peça pelo menos ajuda para alguém fazer esse processo junto de você.

Como baixar e instalar o Caixa Tem no computador?

Agora que você já sabe o que é o Caixa Tem, podemos dar um tutorial completo de como baixar e instalar o programa no seu computador de maneira rápida e segura. Confira todo o processo no passo a passo logo abaixo.

1. Baixe o programa “BlueStacks”

Primeiramente você deve baixar o programa para computador BlueStacks, ele é um emulador de celular Android. Em resumo é como se você simulasse esse sistema operacional no seu computador, esse programa é essencial e sem ele o processo não vai funcionar.

Verifique também os requisitos recomendados do sistema, afinal se o seu computador não conseguir rodar o programa de nada ainda baixar, não é verdade?

Se o seu computador não tem os requisitos recomendados e nem os mínimos para executar o programa é necessário procurar outro emulador de Android que corresponda a esses requisitos.

Para baixar o programa BlueStacks é necessário ir até o site oficial do programa e selecionar o botão verde ou o azul na tela inicial escrito “Baixe BlueStacks”. Nós recomendamos a versão mais atualizada do programa.

2. Instale o programa BlueStacks

O segundo passo é a instalação do programa BlueStacks logo depois dele baixar, clique sobre o arquivo e selecione a opção “Instalar agora”. A instalação é comum como qualquer outro programa. Depois da instalação entre na sua conta do Google Play ou faça uma se é sua primeira vez.

É necessário ter a conta na Google Play para fazer a instalação da Caixa Tem e qualquer outro aplicativo para Android.

3. Instale o aplicativo da Caixa Tem

O terceiro e último passo é instalar o aplicativo da Caixa Tem, para isso você deve entrar na Google Play e digitar na barra de pesquisa “Caixa Tem”.

Em seguida, selecione o primeiro item que aparecer da sua pesquisa e clique no botão verde escrito “Instalar”. Pronto! Você agora pode utilizar o app.

Como acessar o Caixa Tem no Computador pela primeira vez?

Para finalizar nossa matéria vamos explicar rapidamente como utilizar o aplicativo do Caixa Tem. Dessa forma, como primeiro passo você deve entrar utilizando o seu CPF e senha.

O aplicativo vai pedir para que você cadastre o seu número, por isso é importante usar o seu celular mesmo que seja de um modelo antigo. Em seguida, será enviado para você pelo celular um código para ser colocado no aplicativo.

Dessa forma, assim que você colocar o código no aplicativo você poderá navegar pelos programas sociais e a conta digital tranquilamente, afinal esse processo de confirmação é feito apenas uma vez.

