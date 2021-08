Ingram Micro Brasil lança programa de fidelidade para parceiros Microsoft Cloud

Revendedores que já têm uma parceria de Microsoft Cloud na Ingram Micro Brasil têm mais um bom motivo para fazer negócios com a subsidiária brasileira do maior distribuidor de tecnologia do mundo. A partir de agora, além de todas as facilidades que a Ingram Micro normalmente oferece, parceiros Microsoft podem aproveitar também o exclusivo programa de fidelidade e relacionamento Accelerate, que recompensa o desempenho dos parceiros com prêmios e benefícios diversos. Por meio deste programa de recompensas os parceiros terão ganhos que os tornarão ainda mais preparados para o crescimento dos negócios e, consequentemente, aumentará a expertise deles com soluções Microsoft Cloud.

Divulgação: Ingram Micro

Carla Santos, diretora de Cloud e Soluções Digitais da Ingram Micro Brasil



“O reconhecimento é a chave do sucesso de todos os negócios. Afinal, é por meio dos canais e parcerias que ocorre, também, o nosso crescimento. Por isso, o incentivo por resultados e suas devidas recompensas fazem parte da nossa gestão de relacionamento com o cliente. E foi assim que nasceu o Accelerate, nosso novo programa de pontos exclusivo para parceiros Microsoft”, explica Carla Santos, diretora de Cloud e Soluções Digitais da Ingram Micro Brasil .

Accelerate

O programa Accelerate funciona por meio de um ranking. Em um primeiro momento, as revendas são classificadas com base no número de negócios em produtos e serviços Microsoft (IASS e SAAS) concretizados. Os participantes são divididos em grupos e pontuados ao final de cada mês, com base no cumprimento e superação de metas definidas por período e por revenda. Os benefícios vão desde orientação e desenvolvimento de peças digitais para auxiliar a entrada do parceiro no mercado, consultorias para melhorias em pontos chave da empresa, ferramentas de treinamento para desenvolvimento e especialização do time, até vouchers de descontos para eventos nacionais e internacionais exclusivos da Ingram Micro e de parceiros. Os participantes também poderão ter recompensas como mentoria e direcionamento para o desenvolvimento de cases de sucesso, workshops técnicos ISVs Azure, treinamentos preparatórios para obtenção de certificações, vouchers multicash e consultoria de on-line de marketing em parceria com escola especializada. O resgate dos prêmios será feito em duas janelas: entre janeiro e junho e de julho a dezembro.

Microsoft Cloud

Todas as revendas Microsoft Cloud da Ingram Micro podem participar mediante ativação de cadastro no site do Programa Accelerate .

Ingram Micro

Sobre a Ingram Micro Inc . : A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e vendedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior paulista, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site da Ingram Micro ou ligue para (11) 2078.4200.