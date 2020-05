Realizar exercícios aeróbicos na infância e adolescência torna jovens mais inteligentes

Exercício permite o desenvolvimento neural

Que a atividade física traz diversos benefícios ao corpo, todo mundo sabe. A novidade é que, além de ajudar na saúde física, o exercício pode colaborar para a melhora da inteligência, especialmente em relação a crianças e adolescentes. Esse período, tão importante no desenvolvimento de um ser humano, pode ser usado para maximizar habilidades e melhorar outros aspectos, que serão percebidos no futuro.



De acordo com pesquisa publicada no periódico Neuroscience (ScienceDirect), foi observado melhor desempenho cognitivo e maior volume cortical e hipocampal em indivíduos que realizaram exercícios aeróbicos durante a infância e a adolescência. Para encontrar uma possível explicação, a equipe analisou 24 ratos, enquanto eles praticavam exercícios aeróbicos em uma esteira e concluiu que, ao fazer esse tipo de esforço, os ratos adolescentes apresentaram aumento no número de células neuronais e não neuronais, que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios no córtex cerebral.



Uma possível causa para esses efeitos benéficos é que o exercício físico juvenil permite um melhor desenvolvimento neural e, portanto, mais células e circuitos neuronais, de acordo com os pesquisadores. Também foi notado o aumento da proteína conhecida pela sigla mTOR, importante no crescimento, na proliferação e na manutenção das células. A rede neural é o nome dado para uma série de neurônios conectados pelos terminais axônicos. A conexão é feita via sinapses, responsáveis por transmitir os impulsos nervosos de um neurônio a outro. Na prática, tudo isso é essencial para que a comunicação do cérebro aconteça corretamente, o que impacta a formação da memória e a assimilação do conhecimento, maximizando o entendimento daquilo que é estudado, por exemplo.



Apesar disso, o número de jovens que praticam exercício físico ainda é baixo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% dos adolescentes no mundo não praticam exercícios físicos com a intensidade e frequência recomendadas. Assim, é muito importante que a criança seja incentivada a se movimentar, por isso, pais e professores devem incluir exercícios e brincadeiras ao ar livre na rotina, fazendo com que a criança se acostume a esse tipo de atividade o quanto antes.



Praticar exercícios é um ótimo hábito para a saúde, independentemente da idade. Entretanto, é essencial usar roupas e sapatos adequados, que, além de colaborar para a melhora da performance, ajuda a reduzir os riscos de possíveis lesões musculares causadas pelo impacto. Tomar cuidado com a temperatura do corpo também é necessário para reduzir os riscos de problemas de saúde. Assim, é importante se agasalhar após o exercício, momento em que a temperatura do corpo cai.

Foto:Divulgação