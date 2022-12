Pastel Brasileiro inaugura no Nações Open Mall em São José dos Campos

Chega no bairro a novidade que faltava, uma pastelaria que oferece sabores típicos de norte a sul do país.

Na noite dessa terça-feira (20/12) aconteceu um evento exclusivo para marcar a inauguração da loja Pastel Brasileiro no Jardim Aquarius, com a presença da imprensa e de influenciadores da região. E quem não ama um bom pastel? Somos apaixonados e com o Pastel Brasileiro, você não precisa mais esperar o dia da feira para comer essa delícia! Uma marca que oferece sabores típicos de norte a sul do país.



Foto:Gilberto Freitas

Crocante, sequinho e gostoso, sempre com sabor de quero mais. O Pastel Brasileiro oferece uma experiência incrível para os consumidores, com atenção a cada detalhe para proporcionar um momento único.



Com cardápio exclusivo, assinado pelo Chef Rafael Tognetti, a loja oferece sabores como Pastel Caboquinho e Frango com Pequi (Norte), Mineirão e Feijoada (Sudeste), Costela Desfiada Com Geleia De Pimenta (Sul), Carne Seca com Pimenta Biquinho e Requeijão de Corte (Nordeste) e os mais tradicionais como Carne, Queijo, Pizza e Frango com Catupiry. Uma linha de sabores para vegetarianos, como Rúcula com Tomate Seco, Caprese, 4 Queijos, Palmito com Alecrim, Beringela com Queijo e Ricota com Damasco. Possuem também uma grande variedade de pastéis doces, com destaque para Banoffee e Lampião & Maria Bonita além de panquecas tradicionais ou com massa fit.



Bruna Rufatto e Wesley Xavier proprietários do Pastel Brasileiro-Foto:Gilberto Freitas

Os proprietários são Bruna Rufatto e Wesley Xavier, um casal de empreendedores que nasceu em São José dos Campos e Jacareí, moraram por alguns anos em São Paulo e acreditam muito no potencial da cidade para a marca, desenvolvida por eles: “Sentimos muita falta de comer aquele pastel típico de feira em qualquer momento, somos amantes de pastéis e vamos sempre trabalhar para oferecer tudo que existe de melhor para nossos clientes, acreditamos na rápida expansão da marca e esperamos por vocês em nossa loja”, diz Bruna.

Pastel Brasileiro-Foto: Gilberto Freitas

Pastel Brasileiro

Endereço: Av. Comendador Vicente de Paulo Penido, 174 – Loja 08 – Jardim Aquarius, São José dos Campos