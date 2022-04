São Paulo Oktoberfest celebra a 5ª edição em outubro, dobrando o tamanho do festival, com shows nacionais e novidades

São Paulo Oktoberfest celebra a 5ª edição em outubro no Complexo do Ginásio Ibirapuera, dobrando o tamanho do festival, com shows internacionais, nacionais, típicos, de rock e lote de ingressos especial

· Um dos maiores festivais alemães no Brasil está em novo endereço – o Complexo do Ginásio Ibirapuera, com uma área de 27.800 m², com Biertent, Biegarten e Drinkgarten; 2 palcos, experiências ao ar livre e diversidade gastronômica

· Line-up com shows de Monobloco, Gustavo Mioto, Maneva, Chemical Surf, Ferrugem, Barões da Pisadinha, bandas de rock e típicas

São Paulo Oktoberfest

A São Paulo Oktoberfest, um dos maiores eventos culturais que integra o calendário oficial da capital paulista, vai ocorrer de 07 a 23 de outubro (sextas, sábados e domingos) e celebrar a 5ª edição com novidades. O festival que comemora a miscigenação cultural e amizade entre a comunidade alemã e brasileira, vai ocupar um espaço ainda maior, localizado no Complexo do Ginásio do Ibirapuera. A São Paulo Oktoberfest está mais eclética e interativa, tanto nas atrações culturais, quanto na gastronomia e na disposição dos bares.

Quem for ao evento vai provar as delícias da gastronomia típica germânica e outras opções com food trucks, chopes tradicionais e artesanais, maior quantidade de bares distribuídos pelo evento, novas experiências e shows que vão do rock ao samba, passeiam pelo piseiro, música sertaneja, música eletrônica, além das tradicionais bandas típicas que os “oktobers” tanto gostam. Nomes como Monobloco, Gustavo Mioto, Maneva, Chemical Surf, Ferrugem, Barões da Pisadinha, bandas de rock e típicas.

Ingressos disponíveis

Os preços dos ingressos estão mais acessíveis, confira: Lote especial – R$40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

O festival se prepara para receber mais de 80 mil pessoas em 9 dias de realização, com atrações para toda a família e todas as ‘tribos’.

Espaço físico com acessibilidade

A nova localização – Complexo do Ginásio Ibirapuera tem uma área de 27.800 m², o dobro do tamanho do festival em relação à edição de 2021. A São Paulo Oktoberfest contará com Biertent com o palco principal, restaurantes, bares, pista, mesas, camarotes; Biegarten – área aberta e ampla com food trucks, experiências, ativações das marcas, Palco Rock, atrações culturais, mesas; Drinkgarten, área entre árvores, com mesas, ideal para contemplar a natureza e conversar. Serão 2 palcos, experiências ao ar livre e diversidade gastronômica.

Sustentabilidade

O evento utiliza copos e canecas reutilizáveis de plástico biodegradável e vidro. Disponibiliza opções de canecas e copos personalizados. Os restaurantes não utilizam pratos e talheres descartáveis. Na edição de 2021 foram recicladas 10 toneladas de lixo.

Entretenimento e geração de empregos

De acordo com Walter Cavalheiro, embaixador da São Paulo Oktoberfest, o evento vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. A última edição em 2021 gerou para a economia local mais de R$ 40 milhões. “A nossa previsão de público para a edição desse ano é de mais de 80 mil pessoas, além de ampliar, as atrações estão mais ecléticas, por isso esperamos receber as famílias, os jovens; nosso festival tem de tudo e é para todos”, ressalta Cavalheiro.

Classificação etária

Como o evento terá classificação livre, menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças a partir dos 5 anos deverão apresentar na entrada do festival a carteira de vacinação completa, de acordo com o que estiver em vigência no plano de vacinação no Estado de São Paulo. Serão seguidas todas as recomendações exigidas pelos órgãos da saúde e do Governo de São Paulo.

IMM

Há cerca de nove anos no mercado, a IMM é uma empresa brasileira controlada pela companhia de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, e possui uma parceria estratégica com a empresa americana WME | IMG, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento.

A IMM é referência em entretenimento ao vivo, para público e marcas, e seu portfólio é o maior diferencial. Responsável por eventos como Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul aos musicais da Broadway, passando pelo Cirque du Soleil, pelo melhor festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos super consagrados SPFW e São Paulo Oktoberfest.

No início de 2020, mantendo o compromisso com a inovação e crescimento constantes, iniciou a um novo capítulo de sua história, com o braço criativo: a IMM Creative Marketing.

São Paulo Oktoberfest – de 07 a 23 de outubro

Local: Complexo do Ginásio Ibirapuera

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – Paraíso – São Paulo – SP

Datas:

Três finais de semana – sextas, sábados e domingos

Primeiro fim de semana – 07, 08 e 09/10

Segundo fim de semana – 14, 15 e 16/10

Terceiro fim de semana – 21, 22 e 23/10

Horários:

Sexta – 17h às 02h

Sábado – 16h à 01h

Domingo – 16h à 00h

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento-composto/528/ingressos-para-sao-paulo-oktoberfest-2022

1º Lote – R$40 (inteira), R$ 20 (meia entrada)

Classificação indicativa: livre (menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Mais informações – saopaulooktoberfest.com.br