Alimentos que fazem mal a saúde

Uma alimentação desbalanceada é a chave para uma vida arruinada desde bem jovem, e sem comer bem nem mesmo uma planta pode esperar crescer, quanto mais nós, seres humanos que necessitamos de diversos componentes alimentares.

A necessidade de se alimentar é algo natural de todos os seres vivos, desde a menor bactéria até o maior mamífero da terra, incluindo obviamente nossa espécie, que se caracteriza como onívora e se alimenta de diversos tipos de alimentos existentes.

Existem seres carnívoros (apenas se alimentam de carne) e herbívoros (apenas se alimentam de vegetais), e entre esses opostos há os seres onívoros, como nós, que se alimentam de componentes de ambos, indiscriminadamente.

Mas mesmo que seja assim que funcione a natureza da alimentação, com o surgimento de alimentos industrializados e sem valor nutricional, se tornou necessário cuidar da alimentação, pois nem tudo faz tanto bem a saúde como dantes.

Refrigerantes cheios de açúcar, salgadinhos cheios de químicos para imitar o sabor verdadeiro, entre diversas outras coisas, que sequer podemos chamar de alimentos de verdade, acabaram invadindo a mesa e os estômagos das pessoas atualmente.

Por isso se faz necessário evitar ou pelo menos diminuir a ingestão desses alimentos, que por vezes fazem mais mal ao organismo do que bem, mesmo que seu gosto imediato seja bom, consumir demais certamente fará mal a sua saúde.

Glutamato monossódico

Entre os produtos feitos para alterar o sabor, o glutamato monossódico merece destaque especial, esse produto é adicionado aos alimentos industrializados com o objetivo de intensificar artificialmente o sabor encontrado nos alimentos.

Esse produto é encontrado de forma abundante na natureza, mas é aplicado em altas doses nos alimentos industrializados para destacar o seu sabor, como já dito, intensificando o sabor dos alimentos e tornando-os mais agradáveis ao paladar.

Mas isso tem um preço para sua saúde. Comer um alimento com gosto mais forte certamente é agradável, mas esse prazer não vem gratuitamente existem diversos sintomas associados ao consumo exagerado desse produto nos alimentos.

Entre esses sintomas está a perda da sensibilidade do paladar, ao consumir diversos alimentos com glutamato monossódico o normal a ser observado é a perca do paladar de forma gradativa, algo que à primeira vista não é muito ruim, não é?

Mas acredite, é um ciclo vicioso, quanto mais você perder o paladar, mais sentirá a necessidade de comer alimentos recheados de glutamato monossódico, criando assim uma constante necessidade por mais produtos com glutamato monossódico.

Obviamente que quando se ingere em excesso o indivíduo se torna mais propício a sofrer com os sintomas de risco direto a saúde, por isso é necessário cuidado, é impossível hoje não ingerir, mais podemos diminuir o consumo do mesmo.

Que tipo de alimentos posso ingerir?

Bem, agora falemos do básico: se alimentos assim devem ser evitados, quais são esses de fato? Bem, vamos a uma lista bem generalista desses alimentos que devem ser evitados (tratando de acordo com as características grupais de cada tipo).

Pense bem que onde quer que esteja será difícil encontrar um indivíduo que não se alimente dos alimentos aqui listados, então esteja ciente que se decidir cair nesse rumo estará rumando para um caminho que poucos se interessaram.

Mas óbvio que se sua saúde for uma prioridade então essa escolha valerá a pena, basta então que você trabalhe no seu processo de reeducação alimentar, senão para eliminar de vez, ao menos diminuir em parte o consumo destes alimentos.

Vamos então falar do assunto principal: alimentos que devem ser evitados pelo mal que fazem a saúde.

Frituras

Óbvio que sendo alimentos cheios de óleo as frituras devem ser evitadas, alimentos cheios de óleo, ainda mais que não sejam secos para perder o excesso, são amplamente evitados por quem quer saúde em sua vida.

As doenças cardiovasculares são uma das consequências do consumo excessivo de fritura, se você conhece alguém que sofra de problemas de pressão sabe que alimentos gordurosos devem ser evitados por quem passa esses problemas.

Diminuir a ingestão de fritura é o primeiro passo, pois o óleo está presente em quase todos os alimentos do dia comum. Tentar diminuir o consumo do óleo nas refeições poderá certamente ajudar você a caminhar para um caminho mais saudável.

Alimentos congelados

Imagino que se você trabalha em excesso é comum não ter tempo para sequer cozinhar, por isso uma opção muito usada é comer comida congelada, comprar no mercado e descongelar para se alimentar rapidamente, uma prática comum.

Esse tipo de comida também tem seus problemas, comida congelada possui normalmente alto teor de sódio, basta que alguns descuidos ocorram para que você tenha os problemas característicos do alto consumo de sódio.

Não apenas isso mas esse tipo de alimento usa ingredientes de baixa qualidade, como carne de segunda, entre outros. Por isso melhor buscar comida não congelada e se possível procurar cozinhar sua própria comida, que é mais saudável.

Temperos industrializados

Como já afirmado acerca do glutamato monossódico, os temperos industrializados são extremamente danosos para o organismo, e devem ser evitados a todo custo, algo mais difícil pois estão muito mais inseridos do que demais alimentos.

Como esse assunto já foi tratado com o glutamato monossódico, não é necessário falar mais, mas tome por exemplo o caso do macarrão instantâneo, pois este produto vem com um pacote de tempero industrializado, um dos muitos produtos por aí.

Diminuir se possível, saúde em primeiro lugar

Veja que cada alimento que nos cerca está de alguma forma envolvido com esses casos citados acima, e isso sendo que não citei outros tipos de alimentos que também fazem mal a saúde.

Dessa forma pode-se supor a dificuldade que será evitar esses alimentos, mas não se desespere por isso, se não conseguir eliminar de vez, basta tentar diminuir um pouco esses alimentos da sua vida diária, reeducando sua alimentação.

Assim tente lentamente mudar seus alimentos, pois o excesso será o caminho para uma saúde prejudicada, busquemos todos então melhorar nossa saúde e diminuir a ingestão desses alimentos em busca de uma vida alimentar equilibrada e feliz.

Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay