Prefeitura de Ilhabela promove ações para a retomada do turismo com segurança

Ilhabela tem retomado suas atividades turísticas de maneira gradual e com muita segurança, com iniciativas realizadas pela Prefeitura para evitar a transmissão da Covid-19. No último dia 15, hotéis, pousadas, restaurantes e bares da cidade foram reabertos, com a adoção dos devidos protocolos de prevenção e segurança contra o novo coronavírus determinados em decreto municipal.

Para auxiliar nessa retomada segura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município desenvolveu cursos sobre protocolos sanitários para empreendedores e colaboradores de todos os segmentos turísticos, como hospedagem, alimentação, comércio, eventos (com foco em casamentos), guias de turismo e agências de turismo receptivo.

Os cursos são online, tem formação certificada e podem ser feitos quando e onde o participante quiser até o limite de 30 de outubro. As inscrições estão abertas no site www.qualitur.com.br. Os cursos foram desenvolvidos para assegurar a qualidade e a segurança na retomada do turismo em Ilhabela.

Prefeitura de Ilhabela

Além disso, a Prefeitura de Ilhabela colocou equipes nas ruas que fiscalizam diariamente os estabelecimentos reabertos, levam cartazes e adesivos de orientação e fazem um check list de procedimentos. Na fila da balsa, há uma barreira educativa na qual são exibidos vídeos para orientação pessoal e acontece uma distribuição de máscaras.

Por toda a ilha há sinalizações, carros de som e monitores nas praias do Pereque e do Curral para evitar aglomerações. Mesmo com o parque estadual fechado por determinação do Governo do Estado de São Paulo, há monitores na entrada de todas as trilhas para fornecer informações aos turistas.

Foto: Maristela Colucci/MTur