Looks street femininos com jaqueta jeans oversized

Conheça o estilo que tem conquistado o guarda-roupa de muitas mulheres.

O streetwear é uma tendência que está ganhando cada vez mais espaço entre os fãs de moda. A inspiração é a moda hip hop, que nasceu lá em Nova York na década de 1990, e o estilo do surf, que veio diretamente da Califórnia. O resultado é uma mistura de peças largas e confortáveis.

Foi a partir deste momento que as jaquetas oversized apareceram e começaram a fazer sucesso. Elas se saem bem fazendo a parte extravagante do visual, já que são feitas a partir de materiais sintéticos e até o nosso amado jeans. Nessa combinação até uma blusa cropped consegue ser ainda mais estilosa.

Essa moda chegou para representar o comportamento das cidades grandes, além de acompanhar grandes mudanças culturais. O streetwear está presente em todas as estações do ano e há peças para todos os gostos — inclusive quando se trata dos modelos de jaqueta.

Você curte esse estilo, mas não sabe por onde começar a acrescentá-lo nas suas roupas? Você não tem nem ideia de como tirar a sua jaqueta do fundo do seu armário? Então fique de olho nas dicas que separamos para você!

Como usar a jaqueta jeans em visuais oversized?

Agora é a hora perfeita para colocar aquela jaqueta que você nunca soube como usar. Que tal testar novos looks com essas dicas que trouxemos neste artigo? Confira, abaixo, como combinar a sua jaqueta jeans oversized.

Calças

As nossas boas e velhas calças são perfeitas para utilizar com as largas jaquetas jeans. Aliás, esse look tem grande influência dos anos 90, misturando os estilos grunge e punk. Aqui, o importante é ousar para tornar a sua composição ainda mais atraente: seja com camisetas estampadas, lisas, croppeds, regatas, se aventure nas opções e siga o seu coração. Não tem como dar errado!

O mesmo é válido para as calças pantacourt. Esse modelo de calça, apesar de ser um pouco mais largo e curto que as calças jeans convencionais, vestem muito bem em conjunto com as jaquetas oversized. Complemente com sapatos ousados, como botas, sandálias e tênis “diferentões”.

Vestidos

Esse estilo de jaqueta também pode transformar o seu look quando você estiver usando um vestido. Nada de passar frio, certo? As duas peças se completam e trazem um ar de streetwear para o seu visual. Além de tudo, ela acaba se tornando a peça-chave da sua combinação.

Dependendo do modelo do seu vestido, você pode apostar em diferentes estilos de jaqueta para combinar com a sensação que você deseja transmitir. Se o seu vestido é mais romântico, uma lavagem mais clara pode cair bem. Se o seu look é mais ousado, patches podem ser uma boa ideia.

Shorts e saias

Os shorts e as saias, indispensáveis no nosso guarda-roupa, também podem ser usados com as jaquetas jeans para criar um look lindo. No entanto, a modelagem de shorts que mais combina com elas é com cintura alta — que está em alta há algum tempo e não vai cair tão cedo.

Todas as cores e estampas caem bem para compor visuais, tanto para o shorts quanto para a jaqueta. Para os dias de frio, basta combinar com uma bota e uma meia-calça, que você já está pronta para sair de casa no maior estilo.

Complemente com acessórios

Não podemos deixar de lado os acessórios. Eles são elementos essenciais para dar o toque final e transformar o seu estilo na sua marca registrada. Use ao seu favor cintos, meias divertidas, colares e bolsas. O importante é que, além de estar na moda, você também se divirta deixando o seu look personalizado.