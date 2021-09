Telemedicina chega à área de neurologia na rede pública

São José dos Campos dá mais um passo para ampliar a capacidade de atendimento na área de especialidades e simplificar cada dia mais a rotina de quem utiliza do SUS.



A cidade agora oferece o serviço de telemedicina em neurologia na própria UBS, o que vai garantir mais agilidade ao atendimento.

Telemedicina

Como vai funcionar

Como já ocorre nas Unidades Básicas de Saúde, o clínico é quem faz a primeira avaliação do paciente.



Caso o profissional identifique a necessidade de submeter o paciente a avaliação neurológica, ele mesmo passa as informações online ao neurologista que faz a análise.

Essa troca de informações entre médicos pode ser com o paciente na unidade ou não.

A avaliação feita pelo neurologista pode determinar a prescrição de medicamentos e exames. Nos casos mais simples, tudo é feito via sistema, de forma que o paciente só precisa retornar à UBS para retirar a receita ou receber orientações sobre o resultado do exame.

Nos casos mais complexos, quando o especialista julgar necessário examinar o paciente, o mesmo será encaminhado para o atendimento presencial em uma das Unidades de Especialidades (UES) do município.

UBS Resolve

O serviço de telemedicina estará disponível nas 40 UBS Resolve, distribuídas em todas as regiões da cidade. O agendamento e as consultas com o clínico são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante acolhimento.

