PABX: entenda sobre como pode ajudar seu negócio

Para muitas empresas, estar à frente das tendências de comunicação e acompanhar as transformações digitais está na vanguarda do foco de seus negócios. Na verdade, o PABX é uma das tendências tecnológicas priorizadas na experiência do cliente.

À medida que mais empresas procuram maneiras de incluir um sistema telefônico PABX como um de seus novos canais digitais, é essencial ter em mente que empresas em todos os lugares podem se beneficiar dessa inclusão, inclusive as de fachada em pele de vidro.

A comunicação eficiente e oportuna é a força vital de suas operações. Se clientes e colegas acharem difícil entrar em contato com você, será claro que você perderá receita e diminuirá sua produtividade.

Para ajudá-lo a lidar com a comunicação de entrada sem problemas, veja o sistema telefônico PABX e quais empresas podem se beneficiar dele.

O que é um sistema de telefonia PABX?

Um Private Automatic Branch Exchange (PABX) é o sistema telefônico de uma organização especializada para alternar chamadas entre usuários em linhas locais. O sistema também permite que esses usuários compartilhem várias linhas telefônicas externas.

O objetivo principal do sistema PABX é reduzir custos. Se todas as linhas que uma empresa depeças plásticas em vacuum forming precisa usar fossem originadas da central local do provedor de serviços telefônicos, o custo seria proibitivo.

O provedor de serviços executa uma linha de tronco conectada a um recurso de comutação em suas instalações como solução alternativa. A partir daí, as linhas que atendem a vários ramais podem ser configuradas.

Tipos de sistemas de telefonia PABX

Pois bem, existem quatro tipos significativos de sistemas PABX e o que você escolhe depende das prioridades de comunicação de sua organização. São eles:

1 – PABX tradicional

O PABX tradicional usa linhas telefônicas comuns para originar e coletar chamadas telefônicas. Quando a maioria das empresas estava no escritório, essa era uma das soluções para manter todos os indivíduos no escritório conectados.

Um sistema telefônico PABX tradicional depende muito de hardware físico e geralmente é caro para configurar e manter ao longo do tempo. Normalmente, você precisa pagar por cada linha telefônica adicionada se quiser fazer chamadas externas.

Se você não tiver uma equipe de TI, precisará ligar para alguém sempre que houver um problema com seu sistema telefônico para repará-lo. Não apenas isso, mas se algo der errado, pode causar uma interrupção inteira na linha telefônica e causar atrasos indesejados na produtividade.

Esse sistema é legado, o que significa que os custos são mais altos do que os sistemas PABX. Somente empresas com infraestrutura de PABX legada podem se beneficiar de mantê-lo funcionando.

2 – PABX IP

Seu PABX contará com a tecnologia em vez das linhas telefônicas tradicionais com este sistema. Há um custo inicial significativo vinculado à configuração de um sistema de PABX IP, mas os custos operacionais mais baixos compensam isso.

Um sistema de PABX IP não é limitado pelo número de linhas telefônicas que sua empresa de elevador de carga comercial pode obter, mas sim restrito às suas capacidades de largura de banda.

Isso contribui para um regime de manutenção mais gerenciável em comparação com uma configuração de PABX tradicional.

Se você tem pouco espaço em suas instalações, um PABX IP pode atraí-lo. O sistema requer menos espaço, pois todos os dados da chamada estão contidos em pacotes de dados.

Outra razão crítica para sua empresa de calandragem de perfil U considerar um PABX IP é que ele oferece maior controle na configuração que você faz internamente.

3 – PABX hospedado

Um sistema de PABX hospedado depende da tecnologia, assim como um PABX IP. A diferença é que o primeiro é operado fora do local por um provedor terceirizado.

Tudo que você faz é pagar uma taxa de assinatura mensal para receber todos os benefícios de um serviço de PBX e nenhuma dor de cabeça de manutenção.

Os sistemas de PABX hospedados tendem a ser mais baratos devido a nenhum custo inicial relacionado. Como resultado, muitas empresas de serviço de levantamento planialtimétrico contam com este serviço.

Mesmo as empresas estabelecidas que podem pagar um sistema de PABX IP optam pelo PABX hospedado para repassar as obrigações de manutenção.

Tenha em mente, porém, que uma regra geral aqui é que, uma vez que seu sistema esteja atendendo mais de 20 pessoas, o IP PABX será mais barato a longo prazo.

4 – PABX Virtual

Um PBX virtual é semelhante ao sistema de PABX hospedado, com a diferença de que é baseado em nuvem.

Um sistema de PABX virtual lidará com chamadas internas pela Internet na maioria dos casos. Portanto, se sua organização de exaustores para empresas não faz muitas ligações externas, um PABX virtual pode lhe atender bem.

As empresas que não usam muitos recursos do telefone fora dos serviços essenciais, como correio de voz e música em espera, também acharão esse sistema atraente.

Quais empresas podem encontrar um sistema PBX útil?

Como a comunicação é um componente crítico da gestão de sua organização, você precisa do sistema PABX certo para se comunicar perfeitamente. Algumas empresas que podem achar o sistema útil incluem:

Operadores de comércio eletrônico;

Empresas familiares;

Consultorias;

Escritórios de advocacia;

Empresas de turismo e hotelaria.

Um sistema de PABX pode permitir que você não deixe seus clientes esperando, direcionando-os para o membro certo da equipe usando um autoresponder.

Se você administra uma empresa de aeração tratamento de efluentes e deseja usar um número diferente (ou prefere um número não geográfico), um sistema de PABX pode resolver isso para você. Seu provedor pode providenciar esse número e conectá-lo ao seu sistema telefônico.

Um sistema PBX oferece a flexibilidade de adicionar telefones e números à medida que você atrai mais funcionários. Você, portanto, acaba economizando nos custos associados à adição de novos telefones fixos ao seu escritório.

Essa flexibilidade na retenção de um número de telefone permite que seus funcionários operem remotamente sem interromper as operações.

O estado atual das comunicações

A forma como usamos as soluções de comunicação no local de trabalho está em constante mudança.

Desde a transição para uma equipe totalmente remota ou oferecendo oportunidades híbridas, as empresas em todos os lugares precisam aprender a se adaptar rapidamente e ficar à frente das tendências se quiserem continuar a otimizar a produtividade e fornecer a experiência da mais alta qualidade para seus clientes.

Agora, estamos vendo novos modos de comunicação crescerem em popularidade. De chamadas de vídeo a bolhas de bate-papo ao vivo em seu site, nós, como sociedade, agora estamos mais conectados do que nunca.

No entanto, os clientes ainda querem uma conexão humana para ajudá-los a fazer compras. Em média, se a primeira interação de contato acontecer pessoalmente ou por telefone, a maior parte dos problemas podem ser resolvidos imediatamente.

Quando se trata de comunicação baseada em texto, essa conexão é perdida e pode fazer com que você perca clientes no processo se eles não obtiverem as respostas às suas perguntas com rapidez suficiente.

É por isso que um sistema telefônico PABX continua sendo parte integrante da solução de comunicação de qualquer empresa de porta automática de vidro valor.

Se você deseja manter as chamadas internas entre funcionários ou deseja que eles resolvam os problemas dos clientes no conforto de suas casas, existe um sistema telefônico que pode ajudá-lo a atender isso e manter as coisas funcionando sem problemas.

Mesmo que um sistema telefônico PABX tradicional não sirva mais para a sua empresa, existe um sistema telefônico que certamente atenderá às suas necessidades e será uma solução mais econômica e confiável.

As reuniões de vendas presenciais estão se transformando em videoconferências. Os e-mails estão se transformando em conversas de bate-papo ao vivo que acontecem em tempo real.

Todas essas mudanças na comunicação continuarão impactando a maneira como nos comunicamos com os outros. A melhor coisa para as empresas fazerem é estar atento às tendências e procurar uma maneira de acompanhar o ritmo.

Por esse motivo, mantenha sua comunicação ativa. Quanto mais eficiente você se comunicar, melhor será sua eficiência operacional e receitas.

Assim, é essencial implantar um sistema de telefonia PABX e garantir que, não importa onde você esteja, clientes e colegas possam contatá-lo quando necessário.

Por que o PBX continua a ser referência?

Pequenas empresas escolhem provedores de serviços de PABX, hospedados ou IP, devido aos recursos extras e linhas telefônicas que eles oferecem.

Ambas as configurações oferecem muitos dos mesmos recursos, como transferência, estacionamento de chamadas, enfileiramento, encaminhamento de chamadas, correio de voz e gravação de chamadas.

Uma empresa ocupada precisa ter a capacidade de atender mais de uma chamada por vez. O uso de um serviço telefônico regular resultaria em um sinal de ocupado constante para os clientes que tentam entrar em contato com seus negócios.

Os sistemas PABX oferecem às empresas a capacidade de configurar um menu para chamadas recebidas, para que os clientes possam se direcionar para o departamento certo.

Isso não é possível com uma configuração de telefone tradicional e o uso de um menu melhora a experiência do cliente. Os sistemas PABX também permitem que você tenha configurações diferentes para determinados usuários.

Por exemplo, um conjunto de telefones pode ter acesso de longa distância e outro conjunto pode ser restrito.

Quando comparado a um telefone tradicional configurado com fios conectados a uma cabine telefônica, os sistemas PABX são muito mais baratos, especialmente para discagem de longas distâncias.

As linhas telefônicas padrão podem facilmente acumular altas contas telefônicas para longas distâncias. A maioria das empresas se beneficiaria significativamente apenas com essas economias de custos.

