O que é metodologia SMART?

Ao se preparar para realizar algo, é eficaz definir uma meta para ajudá-lo a visualizar e atualizar seu sucesso. O uso da metodologia SMART permite que você execute etapas específicas que quantifiquem seu progresso em relação à meta.

Ela foi criada por consultores de gestão na década de 1980 de maneira a medir seu progresso e ser responsável por seu sucesso. Definir metas SMART permite que você avalie realisticamente o que está tentando alcançar, e quais ações tomar.

Ela é um acrônimo para as palavras:

Específico;

Mensurável;

Relevante;

Temporário.

Na estrutura SMART, esses são os quatro critérios de uma meta alcançável e eles formam a estrutura de como abordar o estabelecimento das metas.

São necessários objetivos ambiciosos e gerais, como lançar um aplicativo, fazer doutorado ou fazer um conserto de elevador de carga e dividi-los em um plano de ação para alcançá-los.

Ao formular seus objetivos em torno de um conjunto de resultados a serem alcançados, você traça um caminho mais concreto para completá-los, seja ele grande ou pequeno.

Como definir metas SMART?

Quando você decidir definir uma meta para si mesmo, considere seguir as etapas SMART para ajudá-lo a atingir seus objetivos:

Faça seu objetivo específico;

Torne seu objetivo mensurável;

Torne seu objetivo alcançável;

Certifique-se de que é relevante;

Crie um cronograma com limite de tempo.

Você melhora seu planejamento: ou seja, pensar SMART é ter ordem para planejar, antecipar e verificar o progresso.

Com isso você pode focar suas ações exatamente no que precisa, evitando distrações ou vazamento de recursos em aspectos que não ajudarão no cumprimento de um objetivo. Também ajuda você a priorizar e classificar do mais importante ao menos relevante.

1 – Faça seu objetivo específico

O primeiro passo para criar uma meta alcançável é ser específico com a forma como você a descreve. Considere isso em termos quantificáveis ​​e determine quais ações você precisa para chegar lá.

Inclusive, logo abaixo você encontra exemplos de como adequar um objetivo amplo em uma meta SMART específica.

Exemplo de meta antes de critérios específicos: “Quero comprar PVC”.

Exemplo de meta após critérios específicos: “Quero comprar PVC expandido”.

Este objetivo de exemplo usa uma declaração ampla que pode apresentar diferentes abordagens e ações e o torna mais específico ao avaliar qual tipo de PVC pode ser definido como meta.

Este exemplo pode ser avaliado posteriormente para verificar se ele atende aos critérios restantes de uma meta SMART.

2 – Torne sua meta mensurável

Depois de definir sua meta específica, é hora de avaliar como você agirá para medi-la. Nesta etapa, será necessário criar métricas para medir seu progresso para atingir sua meta.

Ser mensurável também leva em consideração todas as ações que você implementaria para ajudá-lo a progredir em direção ao seu objetivo. Por exemplo, isso pode assumir a forma de rastrear o tempo que você leva para concluir uma ação ou atingir um marco.

O exemplo a seguir mostra a evolução de uma meta ampla para uma meta específica e mensurável. Exemplo de meta antes dos critérios mensuráveis: “Vou fabricar guarda corpo de alumínio para varanda”.

Exemplo de meta após critérios mensuráveis: “Gostaria de aumentar minha velocidade de fabricação de guarda corpo de alumínio para varanda e posso medir meu progresso fazendo testes cronometrados que mostram o aumento da minha velocidade de fabricação”.

3 – Torne seu objetivo alcançável

Depois de escrever uma meta específica e avaliar como você a medirá, considere se o seu objetivo definido é alcançável. Considerando quanto tempo levará, os possíveis obstáculos e os métodos de medição ajudarão você a determinar as chances de atingir sua meta.

Quanto mais realista e alcançável for o objetivo, maior a probabilidade de você continuar trabalhando para alcançá-lo. Considere os exemplos a seguir que ilustram um efeito “antes” e “depois” ao aplicar os critérios “alcançáveis” ao seu objetivo.

Exemplo de meta: “Vou aumentar minha velocidade de leitura de 50 palavras por minuto para 100 palavras por minuto”.

Exemplo de meta após critérios alcançáveis: “Gostaria de aumentar minha velocidade de digitação de 50 palavras por minuto para 65 palavras por minuto e posso atingir essa meta fazendo pequenos aumentos na minha velocidade de digitação a cada semana”.

Esse aspecto da estratégia SMART também está relacionado ao fato de seu objetivo ser mensurável.

Com uma meta mensurável específica, é mais provável que seja alcançável porque pode permitir que você veja exatamente como alcançará seu progresso à medida que trabalha em direção à meta.

Embora a meta possa ser alcançada, é preciso se atentar que elas devem estar relacionadas ao restante dos critérios SMART.

4 – Verifique se é relevante

Quando uma meta é relevante, ela está diretamente relacionada a uma habilidade ou estratégia de desenvolvimento profissional que você deseja melhorar.

Por exemplo, se você deseja receber uma nota alta em sua próxima avaliação de funcionário na fabricação de moldura de madeira, faria sentido definir uma meta para ajudá-lo a melhorar suas habilidades e fluxo de trabalho para progredir até essa meta.

Além disso, quaisquer marcos que você definir ou ações que você tomar para atingir seu objetivo devem influenciar diretamente seu progresso.

Exemplo de meta antes de critérios relevantes: “Gostaria de utilizar uma arruela cônica de pressão para fixar e proteger objetos de carga”.

Exemplo de meta após critérios relevantes: “Gostaria de utilizar uma arruela cônica de pressão para fixar e proteger objetos de carga, então vou reservar 10 minutos todos os dias para orçar os melhores tipos de arruela no mercado”.

Este exemplo destaca uma ação relevante que pode ser tomada para ajudar a progredir para atingir a meta. Seu objetivo e ações mensuráveis ​​devem estar todos relacionados de forma coerente.

5 – Crie uma programação com limite de tempo

Time-bound se refere ao cronograma que você definiu para trabalhar em direção aos seus objetivos, bem como quanto tempo levará para atingir os marcos e alcançar seus resultados finais.

Considere se seu objetivo é um objetivo de curto ou longo prazo. A partir daí, você pode determinar um cronograma e definir um cronograma para cumprir os prazos e chegar ao seu objetivo.

Sua linha do tempo também deve ser realista e permitir muitas oportunidades para fazer ajustes em sua meta em relação à sua relevância, especificidade e atingibilidade.

Quando você deve usar a definição de metas SMART?

A estrutura SMART é a mesma se você a estiver usando para objetivos profissionais, bem-estar pessoal ou algo completamente diferente. Considere os cenários abaixo para definição de metas:

Sua equipe de prestação de serviço soldagem está trabalhando no lançamento de um produto, mas precisa ser lançado a tempo de um próximo evento do setor.

Sua fábrica está aumentando para dobrar a produção no próximo ano, e você precisa comprar novos equipamentos e contratar novos funcionários para cumprir suas cotas.

Uma equipe de instalações deseja dimensionar o espaço de fabricação para permitir que uma parte maior de sua força de trabalho trabalhe remotamente, antes que o contrato atual expire.

Você decidiu mudar de carreira e obter um diploma de pós-graduação, o que precisa acontecer dentro de um orçamento e dentro de um prazo realista.

Como a estrutura SMART trata de definir as características corretas de suas metas (em vez de definir um determinado tipo de meta), ela pode ser aplicada a qualquer um desses cenários.

Benefícios do SMART

Se você aplicar essa metodologia, terá maiores possibilidades de estabelecer ordem no seu negócio, seja nos processos, nos sistemas, nas atividades de cada cargo, de modo a operar com a mesma visão para atingir os resultados propostos.

Com processos inteligentes, tudo flui melhor e você evita riscos desnecessários na operação da sua empresa de solda tig automatizada.

Tudo começa a partir de como você define seus objetivos para saber o que é que você quer. Quanto mais visibilidade você tiver de todos os fatores, esforços e recursos necessários, mais fácil será para você atingir seus objetivos.

Você pode se concentrar no mais importante: saber para onde está indo é essencial para determinar o que deve fazer, como e com o que chegar a esse ponto.

Outra grande vantagem é a possibilidade de fazer uma melhor distribuição de seus recursos humanos, físicos e financeiros, o que gerará economia de sua empresa de calandragem de tubo de inox. Com metas inteligentes você tem maior controle de seus orçamentos.

Isso ajuda na coesão das equipes e na certeza de que cada uma das pessoas que trabalham para esse objetivo está fazendo a sua parte. Um negócio com perfil estratégico se destaca, posiciona-se, cresce e se diferencia de seus concorrentes.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de algedroid por Pixabay