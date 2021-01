Sabesp revitaliza lavatórios instalados em pontos estratégicos de Caraguatatuba

Implantados em abril de 2020 pela Companhia em espaços públicos de grande circulação, os higienizadores visam auxiliar a população nos cuidados para prevenção ao coronavírus

Com o objetivo de continuar a apoiar a população nos cuidados contra a COVID-19, a Sabesp realizou a manutenção preventiva de todos os lavatórios de mãos instalados em Caraguatatuba.

Caraguatatuba

Foram executados serviços de pintura, substituição de peças plásticas que ressecaram com o tempo, além da manutenção hidráulica dos equipamentos que estão instalados desde abril de 2020 em locais estratégicos de grande aglomeração de pessoas.

Lavatórios

Os seis lavatórios existentes no município estão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Central, Norte e Sul, AME – Ambulatório de Especialidades Médicas, Feira do Rolo e Praça Cândido Motta.

Sabesp

O objetivo da Sabesp é que as pessoas que precisem por algum motivo sair do isolamento possam lavar as mãos com mais frequência para evitar a contaminação pela COVID-19. Os pontos de instalação foram escolhidos pela prefeitura, que topou a parceria e tem como responsabilidade o fornecimento de produtos de higiene.

“É compromisso da Sabesp auxiliar a população nesse momento de grande vulnerabilidade. Além disso, é o negócio da empresa, então nada mais justo que possamos oferecer água para proteger a população, essa é a nossa preocupação. Esses equipamentos precisavam de uma manutenção preventiva, já que foram instalados no início do ano passado. Essa demanda surgiu a partir da visita do superintendente do Litoral Norte, Rui Bueno, a uma dessas instalações”, explicou o gerente da Companhia em Caraguatatuba, engenheiro Pedro Veiga.