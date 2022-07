Canal Empreender entra no ar nas principais operadoras de TV

O Canal Empreender chega à TV brasileira nesta terça-feira (5 de julho), às 16h30, ao vivo da cerimônia de comemoração dos 50 anos do Sebrae. O canal nasce de uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas com a Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes. Parte do time de talentos da programação vai participar do lançamento para contar o que vem por aí diretamente ao telespectador.

Canal Empreender

O Canal Empreender já entra no ar disponível para assinantes da Vivo, SKY, Watch Brasil, América Net, UOL Play e operadoras associadas a NEO. Em breve, novas empresas de TV por assinatura e on-demand devem contar com o canal em seu line-up.

O Empreender é o canal de quem acredita na sua própria capacidade e no potencial do nosso país. Informação, entretenimento e capacitação reunidos pela primeira vez em um canal no ar 24 horas por dia, sete dias por semana. É o canal do conhecimento para quem quer abrir um negócio ou expandir o que tem.

O Empreender tem o DNA do setor que cresce aceleradamente no Brasil e ganhou ainda mais relevância durante a pandemia. A programação foi estruturada em quatro pilares: institucional, informativo/noticioso, educacional e técnico. Para promover o empreendedorismo no país, parcerias importantíssimas foram fechadas com a BBC, XP Educação Financeira, CNC, CNI e Associação Comercial de São Paulo.

Com sede em Brasília (DF) e cobertura nacional, o Empreender é um canal por assinatura da Newco, que há 20 anos trabalha para oferecer conteúdo de qualidade ao telespectador. O canal se junta ao BandNews TV, BandSports, Terraviva, Arte1, Smithsonian Channel, Agro Mais e Sabor & Arte.

Destaques da programação do Canal Empreender

Entre os carros-chefes da programação o telespectador verá três edições diárias do Jornal do Empreendedor: 1ª Edição com Vivian Costa (7h30), 2ª Edição com Sebastião Garcia (11h30) e 3ª Edição com Millena Machado (19h30). Nos destaques do novo canal estão também o Comunidade a 1000, com apresentação de Cris Arcangelli; o Perfil e Negócios, sob o comando de Marial Gal; o Gente Que Faz: Governo apresentado por Marcos Antonio Sabino; e O que é ser Brasileiro?, que tem Juliana Rosa e Nando Monteiro na apresentação.

O sonho de virar seu próprio patrão será retratado especialmente em duas atrações: Negócios dos Sonhos e Abrindo a Loja. Ambos os programas têm linguagem de doc reality para mostrar o passo a passo e toda a ralação que os empreendedores enfrentam para fazerem o sonho se tornar realidade.

O empreendedorismo digital, como startups, terá atração especial na programação. Já o meio rural contará com o Empreender no Campo. Conteúdos para os pequenos empreendedores, que são a maioria do segmento no Brasil, já estão em produção, como o Mei (de microempreendedor individual) e o Atelier de Negócios.

Um canal se constrói com talentos e apresentadores impactantes, com empatia, mas em primeiro lugar com um time de profissionais nos bastidores e diante das câmeras que garantam excelência na produção de conteúdo e credibilidade. Jornalistas e especialistas em empreendedorismo fazem parte da equipe do novo canal. Entre eles estão Daniella Marques, Lenny Leone, Marcello D’Angelo, Renata Malheiros e Rodrigo Orengo, entre outros.