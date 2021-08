Decoração têxtil da cozinha: saiba como combinar tudo

Aprenda a decorar sua cozinha combinando tudo da melhor forma.

A cada ano que passa a cozinha ganha ainda mais destaque nas casas dos brasileiros. Esse cômodo, antigamente, era visto como um local de tarefas domésticas, mas hoje é um ambiente de lazer e interações.

Por isso, muitas pessoas querem fugir de decorações vazias e sem graça, investindo em espaços bem bonitos e interessantes. Nesse momento, é importante combinar diferentes elementos têxteis, como toalhas de mesa, tapetes, panos de prato com os outros itens do local.

Além disso, é fundamental ter móveis e eletrodomésticos que encaixam perfeitamente no ambiente. Sabendo disso, ensinaremos como você pode combinar os diferentes itens têxteis que compõem a sua cozinha. Confira!

Quais as melhores cores para cozinha?

Atualmente, não há mais certo e errado na hora de escolher as cores para uma cozinha. Esse ambiente ganhou muita importância e valor quanto a qualquer outro projeto de decoração. Ainda, ele representa a personalidade das pessoas que moram no local, ganhando visuais repletos de vida e modernidade.

O ponto principal para definir as cores é ter em mente um objetivo e desejo, além de se atentar aos detalhes do seu espaço. Assim, é possível observar qual estilo você quer aplicar no cômodo.

Apesar disso, existem algumas cores que são tendências e estão bem fortes nesse mercado:

Preto e cinza;

Tons neutros;

Cores vivas;

Estilo retrô;

Tonalidades de cinza.

A partir dessas cores e estilos, é possível criar diversas combinações para compor o design da sua cozinha.

Como combinar os itens têxteis?

Geralmente, as pessoas planejam e investem seu tempo e dinheiro em uma cozinha com móveis e eletrodomésticos modernos e elegantes. Porém, muitas delas não pensam na decoração têxtil do local.

Imagine que você tem um armário marrom, mas a cortina é da cor vinho e os panos de prato azuis. Provavelmente, essa combinação não é muito satisfatória, certo?

Os elementos têxteis são fundamentais para criar uma composição agradável para o ambiente de modo que você e sua família tenham um espaço aconchegante e gostoso de frequentar. Afinal, ninguém fica feliz de olhar para a própria casa e notar defeitos, erros e coisas que deveriam ser melhoradas.

Então, confira algumas dicas essenciais para montar e decorar sua cozinha!

Dica 1: organize seus itens

A primeira dica para combinar os produtos têxteis com os outros elementos da cozinha é listar aqueles que você quer que faça parte do seu espaço, como:

Cortinas;

Panos de prato;

Toalha de mesa;

Tapetes e passadeiras;

Panos de secar a mão;

Avental;

Panos de decorar superfícies.

A partir disso, é possível pensar em uma combinação que une funcionalidade, cores e estampas para criar uma decoração impecável.

Dica 2: crie uma composição

Com os itens têxteis selecionados, observe os estilos dos seus móveis e eletrodomésticos de modo a criar uma composição agradável.

Por exemplo, se os tons que predominam no ambiente são mais neutros, brinque com as cores vivas. Para isso, selecione uma decoração têxtil de cores mais vibrantes, como toalhas e guardanapos amarelos ou laranjas.

Em cozinhas pequenas, é interessante utilizar cores claras no ambiente para criar uma sensação de amplitude. Nesse contexto, você pode decorá-la com panos de prato, cortinas e tapetes de tons como o cinza, marfim, bege e branco gelo.

Dica 3: cuidado com as estampas

A última dica diz respeito às estampas. Geralmente, encontramos à venda diversos panos de pratos, toalhas de mesa e tapetes com desenhos. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldades em combinar esses elementos com a disposição da cozinha.

Para isso, busque por cores complementares e itens têxteis modernos e minimalistas. Assim, é possível unir a decoração da cozinha com os detalhes dos tecidos, criando um espaço elegante e esteticamente agradável.

Além disso, você pode contar com profissionais especializados em design de interiores para planejar uma cozinha maravilhosa e que atenda a todas as suas necessidades.