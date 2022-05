Como usar seu mom jeans com estilo

De volta aos holofotes, as calças mom estão com tudo, nada se compara ao conforto que esse jeans te proporciona. Arrisco a dizer que o mom é o novo skinny- que verdade seja dita, é super desconfortável por ser tão apertado, minha mera opinião.

Jeans de cintura alta e zíper longo, proporciona uma silhueta mais alongada visualmente. Possui menos elastano (como um jeans clássico), é levemente folgado nos quadris e coxas, afunilando em torno dos tornozelos. Basta dobrar a bainha para adicionar um charme extra no visu.

Este elegante jeans tornou-se uma peça facilmente encontrada no guarda roupas das mulheres, sendo a roupa mais versátil e atemporal que se possa ter. Embora não exista um padrão de como combinar seu look com esse jeans, vou te mostrar algumas dicas de como compor looks e se destacar com seu jeans, inclusive de como ele combina fácil com diversos calçados, desde tênis, botas, coturnos, scarpin e sandálias.

Look retrô – Anos 90

Para um look mais retrô, aposte no mom jeans azul com lavagem tradicional e uma t-shirt tie-dye, nos pés o bom e velho Converse e para turbinar ainda mais o estilo você pode optar por usar acessórios inspirados nesta época vintage como um cinto quadrado, um scrunchie nos cabelos e uma chocker no pescoço.

Look para o dia-a-dia

Quando o clima esfria, nada melhor do que se sentir confortável, aquecida e mesmo assim estar fabulosa. As golas altas, também conhecidas como cacharrel, são elegantes e vestem super bem com esse estilo de calça por serem mais coladinhas ao corpo. O calçado aqui podemos investir em botas de cano médio e salto quadrado para maior conforto dos pés.

Ainda nessa pegada de inverno podemos brincar com comprimentos usando uma camisa de botão oversized e um colete, criando um ar mais descontraído e despojado. Se você é do time que não abre mão de um bom salto, mesmo no dia-a-dia, aqui você pode optar pelo scarpin.

Look para a Balada ou Noite

Reage, mulher, bota um cropped! Para quem não abre mão da barriga de fora a calça mom é uma excelente escolha. Você pode adicionar um cinto para chamar mais a atenção para a cintura, deixando-a mais marcada. No look noite abuse do brilho ou lantejoulas, estes serão o ponto focal desta composição. Não esqueça os acessórios, sempre importantes para completar qualquer visual. Para os pés, neste look você pode apostar numa sandália com tiras finas.

Look estilo Roqueira

Nem só de jeans skinny rasgado se faz rock bebê, o mom jeans é um excelente substituto. Neste universo não pode faltar camisa de bandas, jaqueta de couro preta, blusão xadrez amarrada no quadril e nos pés botas ou coturnos. Invista em anéis, pesadões e cabelos trançados e obtenha um visual que flutua entre o elegante e o rebelde, super arrojado.

Como vimos o mom jeans é uma peça super versátil e democrática, podemos criar vários estilos com uma mesma peça de roupa. Vale lembrar que ele cai bem em qualquer silhueta, podendo ser usado tanto no dia-a-dia quanto à noite.