Oi começa operação piloto da tecnologia 5G em Brasília

A Oi iniciou nesta quarta-feira (07/10) a operação comercial de sua rede 5G no Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal. A companhia antecipa a operação da mais moderna geração de internet móvel disponível no mundo com projeto piloto único, ancorado em espectro dedicado exclusivamente para essa tecnologia, antes do leilão da frequência oficial que será realizado pela Anatel. A iniciativa faz de Brasília a primeira cidade com cobertura 5G da Oi no país, com rede de 460 km2 de extensão, que abrange 80% da capital. O serviço oferecido pela Oi alcança taxas de velocidade na transmissão de dados que podem chegar a 500Mbps. A partir de agora, clientes da Oi com qualquer plano de telefonia móvel que tiverem um aparelho compatível com 5G na frequência de 2.100MHz, na região, já podem usufruir dessa experiência.

Oi

Foto: Oi/Comunicação

“Este lançamento tem um significado muito importante para nós. Não só por começarmos a disponibilizar a nossos clientes a mais nova geração de internet móvel e por demonstrar a continuidade do pioneirismo e capacidade técnica da Oi em todos os seus produtos, incluindo a operação móvel, mas também porque o tráfego do nosso 5G em Brasília passará pela rede de transporte de fibra ótica que a Oi tem e é inigualável, com cerca de 400 mil quilômetros de extensão. Essa rede será fundamental para escoar o tráfego do 5G do mercado como um todo quando a nova tecnologia for plenamente implementada no Brasil, após o leilão do espectro. Como o 5G vai requerer muito mais antenas e como elas precisarão estar conectadas a uma rede de fibra para dar conta da capacidade colossal de dados que o 5G requer, nossa rede nacional de transporte de dados é que terá as melhores condições de atender todos os players, viabilizando conectividade para grandes ou pequenas operadoras. E isso vai reforçar o papel da Oi como principal provedora de infraestrutura em fibra ótica no país”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da Oi (foto).

Oi Fibra

A Oi, que já atende Brasília com seu serviço de internet fixa por fibra ótica conectado até a casa do cliente (Oi Fibra), agora para viabilizar o 5G conectou cerca de 300 sites e os ancorou numa banda dedicada da frequência de 2.100 GHz, estratégia de refarming que já havia realizado para disponibilizar o 4,5G e teve sua operação bem sucedida. A nova tecnologia da Oi está disponível no Plano Piloto (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, incluindo a praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios), além de outras regiões como os Setores Administrativos (Cruzeiro, Sudoeste, Gama, Planaltina, Guará, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião, Riacho Fundo e Santa Maria). Essa rede proporciona aos clientes as melhores experiências em aplicações de banda larga móvel, como serviços de streaming de alta resolução, jogos em “real time”, além de permitir acesso às redes sociais com upload de vídeos e fotos de maneira mais rápida. O 5G pode ser acessado dentro da área de cobertura em Brasília por clientes de todos os planos de telefonia móvel da operadora que tiverem um aparelho compatível com essa tecnologia da Oi, sem a necessidade de troca do atual chip 4G e sem custo adicional.

Foto: Oi/Comunicação

5G

O primeiro aparelho compatível com 5G da Oi que está disponível nas lojas da operadora é o motorola edge. O modelo tem tela curva de 6.7”, poderosa experiência de áudio da Waves, plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 765, uma bateria 4500 mAh, um sistema de câmera tripla versátil com sensor principal de 64MP. O motorola edge pode ser adquirido em Brasília nas lojas do Taguatinga Shopping, Parkshopping, Boulevard Shopping Brasília e Conjunto Nacional por R$ 5.499,00, parcelados em até 12 vezes. E para marcar o lançamento, consumidores que assinarem o pós-pago da Oi com 100GB de internet terão promocionalmente R$ 1.200,00 de desconto na compra do aparelho nessas lojas da operadora. O plano dá acesso sem desconto da franquia aos aplicativos WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Netflix, YouTube e Oi Play, oferece ligações ilimitadas para qualquer operadora do país (prefixo 31 ou 14) e roaming internacional nos Estados Unidos com 10 GB de internet e WhatsApp sem descontar dessa franquia, por R$ 129,90 ao mês. Condições da oferta de 100GB são válidas até dia 26/10.

Oi realizou testes com o 5G em grandes eventos

Rodrigo Abreu, presidente da Oi-Foto: Oi/Comunicação

Testes em larga escala com o 5G realizados pela Oi, em diferentes situações, foram importantes para a companhia aprimorar o desenvolvimento da nova tecnologia e iniciar sua operação em caráter comercial. Ao longo de 2019, a companhia realizou testes com o 5G no município de Búzios (RJ) e em grandes eventos: Conferência Rio2C, GameXP, Rock in Rio e Comic Con Experience (CCXP). No Rock in Rio, a operadora montou uma rede 5G que cobriu durante o evento toda a Cidade do Rock, com a produção do festival fazendo uso da nova tecnologia e algumas aplicações acessíveis ao público em aparelhos disponibilizados pela companhia.