São José Basketball é o Grande Campeão do Campeonato Brasileiro

Equipe Joseense supera LSB e se sagra campeã nacional após 40 anos.

Neste sábado, 07, no Ginásio Galegão, o São José Basketball se sagrou o campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete ao superar a Liga Sorocabana 86 por 79. Com a conquista, a equipe joseense volta ser campeã nacional após 40 anos.

O jogo

O São José Basketball entrou em quadra com o armador Arthur Pecos, Miguel Dicent, Dimitri, Alex Oliveira e Abner.

O início do primeiro quarto foi nervoso como é uma grande final, mas com uma cesta de três de Dimitri, o São José Basketball inaugurou o placar ficando na frente do placar com uma pequena vantagem de 5 a 0. Durante o período, os joseenses conseguiam marcar de média distância e conseguiram ampliar a vantagem em 15 a 7. No final do quarto, o São José Basketball vencia por 22 a 12.

No segundo período, a partida ficou amarrada com as duas equipes não conseguindo marcar, mas ainda assim o São José Basketball conseguiu aumentar a vantagem em 29 a 14. Na sequência, a equipe joseense foi acelerando o ritmo do jogo e assim controlando a partida tanto que chegou a ampliar a diferença para 42 a 21. Na ida para o intervalo, o São José Basketball vencia por 49 a 32.

No terceiro período, os sorocabanos voltaram ligados marcando logo cinco pontos, a boa sequência da Liga Sorocabana se manteve, tanto que diminuiu a desvantagem em 53 a 43. Os joseenses conseguiram se encontrar no quarto e foram mantendo uma boa diferença no marcador, no final do quarto, o São José vencia por 70 a 59.

No último período, a Liga Sorocabana contou com o apoio da torcida presente no Ginásio Galegão para diminuir a diferença em 78 a 73.O final do jogo, a partida ficou equilibrada com as equipes intercalando pontos, mas o placar foi 86 a 79 para o São José, Campeão Brasileiro em 2022.

O armador Arthur Pecos com um triplo-duplo de 13 pontos, 15 rebotes e 10 assistências, foi o MVP da final e também eleito o melhor jogador do Campeonato.

A Equipe do São José Basketball conta com o patrocínio do Vinac Consórcios, Shopping Jardim Oriente, DM e Construtora Patriani. Apoio da Emercor, Tomovale, RT Sports e Academia Vale Fight Club. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

São José Basketball

Armadores: Arthur Pecos, Léo Abreu e Gabriel Pedrosa.

Ala/Armadores: Miguel Dicent, Elvis Viana, Caio Rocha e Gabriel Machado.

Alas: Dimitri Sousa, Vitor Silvério, Pedro Infante e Thales Guedes.

Ala/Pivôs: Alex Oliveira, João Victor Fidelis e Gustavo Pereira.

Pivô: Abner, Rafael Araújo e Afonso Pacheco.

Patrocínio: Vinac Consórcios | Shopping Jardim Oriente | DM | Construtora Patriani |

Parceria: Emercor| Tomovale | RT Sports | Academia Vale Fight Club|

Gestão: São José Desportivo

Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Campos