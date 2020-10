Dalben Supermercados em parceria com a VipCommerce amplia sua operação digital

A Dalben Supermercados, rede varejista no segmento supermercadista, em parceria com a VipCommerce, empresa especialista em e-commerce para supermercados, intensifica a atuação nos canais digitais. A rede que operava apenas em uma das suas unidades, passou a oferecer a venda online em suas 3 unidades além de inaugurar o Dalben Drive, onde o cliente realiza suas compras e as retira em um espaço exclusivo no estacionamento.

Diretora de Marketing da Dalben Supermercados, Fernanda Dalben

De acordo com a diretora de Marketing da Dalben Supermercados, Fernanda Dalben, a pandemia acabou por acelerar a expansão do canal digital da rede. “Tornar a nossa operação mais digital já era uma prioridade que foi acelerada pela necessidade de atender os nossos clientes em isolamento social. Assim, ampliamos de forma bastante rápida a nossa capacidade de atendimento pelos nossos canais digitais. Nosso maior objetivo é que nosso cliente se sinta atendido, não importa por qual canal. Queremos que nosso cliente tenha a melhor experiência e que ela seja multicanal”, conta Fernanda.

Com quatros lojas físicas, três em Campinas e uma em Paulínia, a rede oferece a capacidade de mais de 36 mil m² de área de vendas e cerca de 30 mil itens. “Queremos manter a qualidade do nosso atendimento ao cliente da loja física no on-line. Por isso, temos investido na melhor estrutura de e-commerce”, explica Fernanda.

“Além da implementação e integração dos sistemas, o nosso maior desafio era contar com um parceiro que estivesse próximo, nos dando consultoria e acompanhando cada etapa do processo de compra do consumidor. A VipCommerce se tornou o nosso parceiro de negócio e tem sido exatamente este parceiro que buscávamos”, completou a executiva.

Para o Fernando Bravo, CEO da VipCommerce, a parceria com a Dalben é de longa data e tem sido um sucesso desde o início. “Temos como objetivo sempre trabalhar em uma parceria muito forte com os nossos clientes. E por estarmos sempre juntos do cliente é possível entender os seus desafios e ajudá-los a escalar as suas vendas.” “Dessa forma, conseguimos ajudar a rede Dalben a ampliar cada vez mais as oportunidades nos canais digitais”, explica o executivo.

Com uma solução completa, desde o aplicativo até o controle logístico, e diferenciada no mercado, a VipCommerce apoia o lojista na construção de seu canal online de maneira personalizada e assistida. Em um modelo white label os supermercados operam mantendo a sua marca em evidência e sem abrir mão do relacionamento com os seus clientes. Atualmente mais de 300 lojas, distribuídas em 15 estados, já utilizam as soluções da VipCommerce.

Fundada em 1974, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a primeira loja de 400 metros quadrados hoje conta com uma área construída de 13 mil m². Em 2007 inaugurou a segunda unidade, no distrito de Barão Gerado. Em 2014 a terceira loja é aberta no bairro de Mansões Santo Antônio. Em 2019 instalou uma nova operação na cidade de Paulínia. Com quatro lojas, que somadas oferecem uma área de mais de 36 mil m², oferece cerca de 30 mil itens e emprega 970 colaboradores.







VipCommerce

A VipCommerce é uma empresa especializada no segmento e-grocery. A empresa oferece plataforma e-commerce para o varejo supermercadista. A solução white label desenvolvida pela VipCommerce permite por meio de site e aplicativo unir loja física aos serviços digitais com marca própria e, dessa forma, assegura a estratégia e o relacionamento da marca com seus clientes. Atualmente mais de 300 lojas, distribuídas em 15 estados, já utilizam as soluções da VipCommerce. Mais informações no website: vipcommerce.com.br