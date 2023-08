Obra vai requalificar corredor viário da Sebastião Gualberto

A Prefeitura de São José dos Campos publicou o edital para a contratação das obras de requalificação da Avenida Sebastião Gualberto, principal acesso às regiões norte e leste da cidade. A obra criará uma terceira faixa de rolamento em ambos os sentidos da via e da Avenida João Marson até o cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek, próxima à rotatória da antiga Itavema.

Estão previstas duas obras de arte para melhorar as ligações do cruzamento da Avenida Teotônio Vilela, entre as regiões sul e norte, por um túnel e a ligação leste e sul por um viaduto, eliminando o sistema semafórico existente, garantindo maior fluidez e segurança. A ligação leste-norte será feita em nível com três faixas de rolamento.

Avenida Sebastião Gualberto

Com a requalificação, a Sebastião Gualberto passa a ter três faixas de rolamento em cada sentido de circulação, além de passeio e sistema cicloviário em todo o trecho. O pacote prevê a construção de uma nova alça de acesso ligando a via à Avenida Olivo Gomes.

O valor de referência é de R$ 111.577.006,34, e as propostas devem ser abertas no dia 11 de setembro. O prazo previsto para as obras é de 24 meses.

Projeto

O acesso à região norte pela Avenida Teotônio Vilela será feito por um túnel, com extensão de aproximadamente 100 metros, que vai passar embaixo da Avenida Sebastião Gualberto no sentido região norte. O Anel Viário vai ganhar uma faixa de acomodação para acesso direto ao túnel.

A requalificação também prevê a construção de um novo viaduto de cerca de 260 metros de extensão, que vai ligar as avenidas João Marson e Florestan Fernandes (Anel Viário) no sentido região sul.

A partir da rotatória da Itavema, o trânsito sentido no norte será feito pela Rua Nestor Soriano, que será pavimentada, permitindo uma melhor conexão com o novo viaduto. O motorista também poderá seguir na pista em nível no sentido região norte com maior fluidez.

Já a ligação da Avenida Teotônio Vilela com a região leste pela João Marson segue em nível com três faixas de rolamento.

O pacote de obras prevê a construção de uma nova alça de acesso direto entre as avenidas Sebastião Gualberto e Olivo Gomes. A nova alça elimina a necessidade de conversão pela Rua Sebastião Felício, um dos trechos de congestionamento.