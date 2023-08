COOP promove ações gratuitas de saúde em São José dos Campos

Por ser uma rede de varejo colaborativo, a Coop segue à risca os princípios cooperativistas, principalmente aqueles ligados às áreas de saúde, educação e interesse pelas comunidades onde possui unidades de negócios.

Por isso, desde 2012 a Coop desenvolve, por meio do negócio Drogaria, o programa Blitz da Saúde, que visa estimular o cuidado com a saúde por meio de serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Desde o seu lançamento, o programa já impactou mais de 236 mil pessoas.

Por ser itinerante, mensalmente, o programa roda algumas unidades de drogarias e supermercados nas cidades do ABC e do interior. No mês de agosto, os cooperados e clientes da cidade de São José dos Campos serão contemplados com ação, no horário das 10h às 13 horas.

No dia 16, a van personalizada da Blitz da Saúde estará na unidade Coop da Avenida Presidente Tancredo Neves, 3.400 – Novo Horizonte e, no dia 31, na loja da Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2.185, Morumbi.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

