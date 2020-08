Nova ala de UTI para covid está pronta para entrar em operação

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta quinta-feira (13) uma nova ala de terapia intensiva, com 10 leitos, exclusiva para atender aos pacientes diagnosticados com a covid-19 no Hospital Municipal. Esse novo espaço está pronto para entrar em operação assim que houver necessidade numa eventual escalada de casos.

No momento, o HM, que é gerenciado pela SPDM, disponibiliza 80 leitos de enfermaria e 73 de terapia intensiva para pacientes internados com a covid-19. Com a nova ala já pronta para entrar em operação, o número de leitos de UTI poderá chegar a 83 caso haja necessidade.

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, veio conhecer o novo espaço e elogiou os esforços do município no enfrentamento da pandemia. “É importante observar de perto e ver que a Prefeitura não está medindo esforços para garantir o atendimento de quem precisa”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de a região do Vale do Paraíba regredir da fase amarela no Plano São Paulo, o secretário garantiu que isso não vai acontecer, tendo em vista a capacidade dos municípios, sobretudo São José dos Campos, de oferecer a assistência necessária aos pacientes. “A análise é feita semanalmente, mas esse risco não existe”.

O governo do Estado cedeu no final de julho mais 20 respiradores pulmonares para atender os pacientes internados no Hospital Municipal, sendo que 10 destes equipamentos foram instalados junto a esses leitos.

Após visitar a nova ala, Marco Vinholi foi conhecer as dependências do Hospital de Retaguarda, que no momento atende todo o setor pediátrico do Hospital Municipal. O hospital foi construído em 35 dias e ficará de legado para o município após a pandemia, já que a unidade passará a ser o novo pronto-socorro do HM quando os casos de covid-19 estiverem controlados.