Galinha D’Angola faz 10 anos e desfila no domingo de Carnaval

O Carnaval está chegando e um dos blocos mais tradicionais de São José dos Campos completa 10 anos com uma comemoração em dose dupla: uma década de Bloco Galinha D’Angola e 100 anos do Vicentina Aranha.

Fundado em 2014, o bloco oficial do Parque Vicentina Aranha, sob gestão da Afac – Organização Social de Cultura, é considerado um dos maiores e mais importantes do interior paulista. Em sua última edição, reuniu 25 mil foliões.

Criado com o objetivo de resgatar as marchinhas e o Carnaval de rua, seu nome é uma homenagem à ave símbolo do Parque, a galinha d’angola, querida especialmente pelo público infantil.

Desfile do bloco

O Bloco Galinha D’Angola vai comemorar seus 10 anos com um desfile pelas ruas da Vila Adyana, na região central de São José dos Campos, no domingo de Carnaval (11).

A concentração será às 9h, em frente à portaria principal do Parque Vicentina Aranha. A partir das 10h, o trio elétrico percorrerá a avenida São João, partindo do cruzamento com a rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, rua Madre Paula, Avenida Nove de Julho e retornará para a frente do Parque (Eng. Prudente Meireles de Moraes).

A animação, mais uma vez, ficará por conta da Banda Galinha D’Angola, composta por sete músicos da região, com um repertório que inclui marchinhas, sambas-enredos, samba, axé, músicas infantis e a música-tema do bloco, a “Marchinha pela Paz”.

Parque Vicentina Aranha

Fundado em 27 de abril de 1924 como Sanatório Vicentina Aranha, foi um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. Tombado como patrimônio municipal e estadual, foi reaberto em 2007 como Parque Vicentina Aranha, de propriedade da Prefeitura de São José dos Campos e sob gestão pela AFAC – Organização Social de Cultura desde 2011.

Bloco Galinha D’angola “10 anos”

Data: 11 de fevereiro, domingo

Concentração: 9h

Saída do bloco: 10h

Percurso: Av. São João, partindo do cruzamento com a rua Eng. Prudente Meireles de Moraes, rua Madre Paula, Av. Nove de Julho e rua Eng. Prudente Meireles de Moraes (Vila Adyana, região central de São José dos Campos/SP)

Dispersão: 13h

Indicação: livre para todas as idades e gratuito

Site: www.pqvicentinaaranha.org.br

Redes sociais: @parquevicentina