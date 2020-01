O primeiro robô vendedor de SIM-card foi lançado na Europa

A fabricante de robôs, Promobot LLC, em parceria com uma operadora de telefonia européia Tele2, criou um robô para registro e compra expressa de novos cartões SIM. Começou a operar no aeroporto de Vnukovo em Moscou.



“Combinamos dois produtos tecnológicos no Promobot: dispensador automático de cartão SIM e registrador rápido de cartão SIM por meio do aplicativo de telefone celular Tele2. – diz Ravil Karasov, diretor-chefe da GoldenSIM. – Esta solução de robô / promotor é tanto confiável quanto envolvente. Não há soluções semelhantes no mercado ”.

Como ele Funciona?

A principal característica deste sistema inovador é fornecer cartões SIM via sistema de identificação remota. Ele permite que o cliente registre seu cartão SIM por meio do aplicativo sem a necessidade de interagir com o vendedor. O usuário recebe o cartão SIM do robô, baixa o aplicativo e depois registra o cartão no local. O robô não apenas ajuda as pessoas durante todo o processo, explicando as etapas (como baixar o aplicativo, como se registrar), mas também pode conversar com a pessoa sobre outros tópicos, graças ao seu banco de dados lingüístico e sistema de resposta a perguntas que ele usa para conversar.

Vantagens

“O robô é o trabalhador de serviço mais confiável. É sempre pontual, nunca se distrai, não tira licença médica. Não precisa de férias e está sempre de bom humor. No momento, estamos no caminho de excluir o fator humano da prestação desse tipo de serviço (repetitivo e lento) – diz Oleg Kivokurtsev, CBDO da Promobot LLC. – para nós, é importante que a primeira conversa que um turista tenha depois que o avião aterrisse seja com o nosso robô. ”

E no Brasil?

Esse processo de venda de cartões SIM no Brasil é atualmente feito por pessoas que ficam o dia todo em pé gritando as mesmas frases, o que não leva uma boa experiência de compra ao cliente e causa ao funcionário problemas físicos e psicológicos derivados de condições de trabalho insalubre.

A implementação de robôs para o serviço de vendas de cartões SIM no Brasil já pode ser uma realidade através da empresa representante da Promobot, a Umbô, que está apta a aplicar cenários de venda e atendimento com robôs em qualquer tipo de estabelecimento comercial.

Promobot

A empresa Promobot foi fundada em 2015. Hoje, a Promobot é o maior fabricante de robôs de serviço autônomo no norte e leste da Europa. Os Promobots trabalham em 37 países como administradores, promotores, consultores, guias e concierges, substituindo ou apoiando funcionários “vivos”. Os robôs Promobot podem ser encontrados no metrô de Moscou, no aeroporto de Baltimore, no Dubai Mall, nas lojas da IKEA e em outros locais movimentados.

Umbô

A Umbô é uma empresa nacional que implementa soluções de atendimento personalizado por meio dos robôs-humanoides. Aposta na ideia de unir eficiência de atendimento com experiência e emoção para fidelizar o cliente ao longo do seu contato com a marca numa loja ou num ponto físico.

Em operação há um ano, a startup realizou mais de 20 projetos variados na área de saúde, educação, varejo e eventos.

No mercado brasileiro, a Umbô oferece serviço de customização dos robôs Promobot, integração com sistemas ERP/CRM, formulação do processo/script de atendimento, treinamento e curadoria dos robôs. Para feiras e eventos, a empresa ajuda com desenvolvimento de cenários de atuação para maximizar o efeito de ativação da marca.