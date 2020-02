De humano para robô: Automação Robótica da NICE acelera oportunidades e performance das empresas

Solução descobre automaticamente todas as variações de processo e destaca a opção ideal para ser automatizada

A solução de Robotic Process Automation (RPA) da NICE (NASDAQ: NICE) passa a contar com novos recursos que agilizam a implementação de automação assistida e a colaboração entre humanos e robôs, com o objetivo de aumentar o envolvimento e a produtividade dos funcionários.

A versão 7.2 do NICE RPA capacita a identificação mais inteligente dos processos para automatização, fornece o contexto de negócios personalizado e ajuda a selecionar a melhor opção do mercado, ampliando a eficiência operacional e o ROI.

O NICE Automation Finder, projetado para definir com precisão os processos que devem ser automatizados, a partir de uma abordagem científica baseada em dados analíticos, consegue monitorar as informações dos desktops dos colaboradores para identificar o que é preciso ser aprimorado e automatizado.



Cada vez mais, a automação assistida desempenha um papel fundamental para ajudar as organizações a alcançar seus planos de transformação digital. A NICE oferece uma maneira mais fácil e rápida de desenvolvimento, por meio das novas funcionalidades do componente Automation Studio.



Além disso, o recurso ‘De humano para robô’ permite a colaboração e a transferência de dados sem interrupções com a assistente virtual NEVA e a força de trabalho humana. Essa colaboração possibilita um suporte melhor e mais rápido, mesmo em ambientes corporativos complexos.





Robotic Desktop Automation (RDA)

“O interesse pela Robotic Desktop Automation (RDA) tem aumentado, uma vez que contribui significativamente na produtividade dos funcionários. Quanto mais sofisticados forem os recursos do software de automação assistida, mais suporte a solução poderá oferecer à colaboração entre humanos e robôs, contribuindo para a transformação digital”, diz Sarah Burnett, vice-presidente executiva do grupo Everest Group.



O NICE RPA trabalha para que as organizações aproveitem a automação assistida. “Nossas soluções permitem que as empresas se beneficiem de funcionários mais engajados, experiências melhores para os clientes e maior produtividade”, explica Barry Cooper, presidente do Grupo NICE Enterprise.









NICE

A NICE (NASDAQ: NICE) é a fornecedora líder mundial em soluções de software, implementadas na nuvem ou in loco, que capacitam as organizações a tomar decisões mais inteligentes com base em análises avançadas de dados estruturados e não estruturados. A NICE ajuda organizações de todos os tamanhos a oferecer um melhor serviço de atendimento ao cliente, garantir a compliance, combater fraudes e proteger os cidadãos. Mais de 25.000 organizações em cerca de 150 países, incluindo mais de 85 das 100 empresas listadas no índice Fortune 100, utilizam atualmente as soluções da NICE. www.nice.com.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay