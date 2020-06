ROIT reposiciona-se no mercado como uma ACCOUNTECH

Empresa curitibana passa a oferecer soluções em inteligência artificial, RPA (Robot Process Automation) e blockchain para médias e grandes empresas, além de escritórios de contabilidade.

ROIT abre soluções para o mercado! Entre elas estão o Robô Fiscal, com quase 2 bilhões de combinações tributárias, e o Robô Contador, que já realizou quase 8 milhões de classificações com 98% de assertividade.

A curitibana ROIT Consultoria e Contabilidade anuncia seu reposicionamento no mercado nacional. Depois de inúmeras análises de mercado e visitas ao setor de contabilidade norte-americano e europeu, grandes referências para ela desde o seu início, a empresa agora passa a ser uma accountech: startup desenvolvedora de inovação, tecnologia e conteúdo estratégico para o setor de contabilidade, que engloba também o conceito e funcionalidades de Fintech, com a oferta de serviços financeiros e integrações bancárias.

“Com a revolução digital, que tem impactado e beneficiado quase todos os setores, surgiram muitas startups voltadas para a tecnologia, como as fintechs, no setor financeiro, as legaltechs, no jurídico, e as healthtechs, na saúde. O setor de contabilidade, por sua vez, está evoluindo com as accountechs: o termo ainda é recente no Brasil, mas já está sendo muito utilizado no exterior”, explica Lucas Ribeiro, CEO e sócio-fundador da ROIT.

Robô Fiscal

Como uma Accountech, a ROIT passa a oferecer soluções em inteligência artificial, RPA (Robot Process Automation) e blockchain para médias, grandes empresas e também escritórios de contabilidade. Com isso, contarão com robôs para vários tipos de atividade: robô fiscal, com quase 2 bilhões de combinações tributárias, regras de retenção, atualização legal com robô que lê e acompanha o diário oficial; robô contábil, que faz lançamentos de créditos e débitos após a chegada, classificação e extração de dados dos mais diversos tipos de documentos. O robô contábil da ROIT já fez quase 8 milhões de classificações, com 98% de assertividade.

As soluções ROIT também incluem robô de contas a pagar, que gerencia toda a relação contábil, fiscal e bancária, com conciliações automáticas, ou desnecessárias, graças a um fluxo invertido de contabilização. Também serão ofertadas soluções automatizadas para folha de pagamento, com o ROIT People: aplicativo voltado para o RH que realiza desde o processo de admissão até a demissão, pelo celular ou pela web.

A ROIT, conhecida por prestar serviços de contabilidade e consultoria tributária e empresarial está inovando em seu segmento há algum tempo. Em janeiro de 2016, iniciou sua atuação no mercado com foco em Lucro Real, depois investiu massivamente em tecnologia de ponta, com equipe própria de desenvolvimento de inteligência artificial e soluções disruptivas para o mercado contábil, afinal, a contabilidade, o fiscal e o financeiro trabalham atualmente dissociados. Segundo seu CEO, o objetivo da ROIT é que essas áreas estejam totalmente associadas, integradas e automatizadas, “é o verdadeiro estado da arte na contabilidade, tem chão ainda, mas estamos no caminho”, afirma Ribeiro.

Crédito: Pixabay

ROIT

“A ROIT é a primeira do país nesse segmento a implementar e usar a tecnologia integralmente, com machine learning e deep learning. Agora, somos uma Accountech, prontos para revolucionarmos a gestão contábil, fiscal e financeira de empresas gigantes a escritórios contábeis”, garante Lucas Ribeiro.